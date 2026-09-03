Ciudad de México, 3 de septiembre de 2026.- El Gobierno federal envió al Congreso de la Unión la iniciativa que prohíbe la doble nacionalidad a quienes busquen las gubernaturas o la Presidencia de la República, junto con la Ley General para atender el feminicidio, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.
El resto del Paquete Económico 2027 se remitirá de forma completa al Legislativo el próximo martes, precisó la mandataria, sin detallar en ese momento el contenido específico del paquete fiscal más allá de los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que ya había adelantado en la misma conferencia.
Sheinbaum no ofreció, durante este segmento de la conferencia, el número de expediente ni la fecha exacta de ingreso de ambas iniciativas a San Lázaro, ni el estado que guarda su turno a comisiones.