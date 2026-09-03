Congreso recibe iniciativas de doble nacionalidad y feminicidio

La presidenta confirmó que el Ejecutivo turnó ambas propuestas al Congreso y que el resto del Paquete Económico 2027 se enviará el martes.

Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina en la que confirmó el envío de la iniciativa de doble nacionalidad al Congreso

La iniciativa prohíbe la doble nacionalidad a quienes busquen una gubernatura o la Presidencia de la República.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 03, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 3 de septiembre de 2026.- El Gobierno federal envió al Congreso de la Unión la iniciativa que prohíbe la doble nacionalidad a quienes busquen las gubernaturas o la Presidencia de la República, junto con la Ley General para atender el feminicidio, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El resto del Paquete Económico 2027 se remitirá de forma completa al Legislativo el próximo martes, precisó la mandataria, sin detallar en ese momento el contenido específico del paquete fiscal más allá de los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que ya había adelantado en la misma conferencia.

Sheinbaum no ofreció, durante este segmento de la conferencia, el número de expediente ni la fecha exacta de ingreso de ambas iniciativas a San Lázaro, ni el estado que guarda su turno a comisiones.

gobierno politica seguridad claudia sheinbaum

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