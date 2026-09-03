El Marqués, 3 de septiembre de 2026.- La Policía Estatal detuvo a dos hombres de nacionalidad colombiana en la localidad de Calamanda, municipio de El Marqués, luego de que intentaran ofrecer dádivas al personal policial para evitar una infracción de tránsito.
La detención se registró durante un recorrido de vigilancia en la zona. Ahí, los elementos marcaron el alto a los dos hombres, que circulaban a bordo de una motocicleta sin placas de circulación.
Al ser requeridos para la revisión correspondiente, los sujetos ofrecieron dinero a los agentes con el fin de evitar la sanción. La reacción de los uniformados fue inmediata: los detuvieron en el sitio, sin que mediara persecución ni resistencia adicional.
Entre sus pertenencias, los agentes localizaron diversas tarjetas utilizadas para el registro y cobro de préstamos gota a gota, modalidad de financiamiento informal. Las tarjetas quedaron aseguradas como parte del procedimiento.
Ambos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica y dar continuidad a las indagatorias correspondientes.