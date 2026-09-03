Querétaro hará permanente el operativo de auxiliares viales

El presidente municipal Felifer Macías detalló que los semáforos intermitentes y los auxiliares viales permanecerán en puntos estratégicos como Bernardo Quintana, Avenida Universidad y Roncopollo.

Felifer Macías conversa con integrantes de la Secretaría de Movilidad durante el recorrido del operativo vial en Querétaro.

El presidente municipal reconoció el desempeño del personal de la Secretaría de Movilidad durante las obras del Tren México-Querétaro que motivaron el despliegue de auxiliares viales en Bernardo Quintana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

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Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

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Querétaro, 3 de septiembre de 2026.- El operativo de auxiliares viales que acompañó las obras del Tren México-Querétaro en el bulevar Bernardo Quintana dejará de ser temporal.

El Municipio de Querétaro confirmó que continuará de forma permanente en las vialidades aledañas, con el objetivo de mejorar la circulación y apoyar a las y los automovilistas, anunció el presidente municipal, Felifer Macías.

Macías realizó un recorrido la madrugada de este jueves, en compañía del secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, sobre Bernardo Quintana y Avenida Universidad.

Ahí reconoció la labor y el desempeño de las y los trabajadores de la Secretaría de Movilidad durante las obras del tren y, ante los resultados del operativo, confirmó que la presencia de auxiliares viales se mantendrá.

Felifer Mac\u00edas y un integrante de la Secretar\u00eda de Movilidad recorren Bernardo Quintana durante el operativo vial en Quer\u00e9taro. Felifer Macías anunció que el operativo de auxiliares viales que acompañó las obras del Tren México-Querétaro continuará de forma permanente en vialidades aledañas a Bernardo Quintana. rotativo.com.mx

"Tú reconociste el gran trabajo de nuestros auxiliares viales, mujeres y hombres, que con mucha pasión, con mucha vocación, ayudaron a que esas semanas complicadas de tráfico, la circulación siempre fluyera. Pues te quiero anunciar que el trabajo de nuestros auxiliares viales va a continuar. Inicialmente iba a terminar este operativo y también iba a terminar el trabajo de los auxiliares viales, pues esto ya no, se van a quedar las y los compañeros auxiliares viales de manera permanente para auxiliarte en el tráfico", comentó Macías.

Para reducir la carga vehicular y favorecer una circulación más fluida, el alcalde detalló que se mantendrán los semáforos intermitentes y la presencia de auxiliares viales en puntos estratégicos de Bernardo Quintana y sus alrededores: Prolongación Bernardo Quintana, a la altura de Milenio; Calzada de los Arcos y Hércules; Calzada de los Arcos, en su intersección con Bernardo Quintana; Avenida Universidad; Roncopollo; Álamos e Industrialización.

Macías llamó a la ciudadanía a atender las recomendaciones e indicaciones de los auxiliares viales, con el propósito de contribuir a una mejor movilidad en el municipio.

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