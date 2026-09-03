Detienen en Puebla a "El Amarillo", líder de célula de Los Rusos

Autoridades federales detuvieron en Lomas de Angelópolis, Puebla, a Govén Ulisses N, señalado como líder de una célula vinculada con Los Rusos.

Fotografía oficial de Govén Ulisses N, alias "El Amarillo", detenido en Puebla por Marina, SSPC y FGR

Govén Ulisses N, alias "El Amarillo", fue detenido en Lomas de Angelópolis, Puebla, señalado como presunto líder de una célula vinculada con Los Rusos.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 03, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Puebla, 3 Septiembre 2026.- Lomas de Angelópolis, Puebla, 3 de septiembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Govén Ulisses N, alias "El Amarillo" y/o "El Gobén", en un domicilio de este desarrollo, dentro de una operación conjunta de la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con la SSPC, el detenido es señalado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula delictiva vinculada con la organización identificada como Los Rusos, con presencia principalmente en Acapulco, Guerrero. La dependencia lo relaciona con delitos de extorsión, secuestro, privación ilegal de la libertad y homicidio, así como tráfico y distribución de drogas.

Elementos de la Marina y la SSPC durante el operativo de detenci\u00f3n de "El Amarillo" en Puebla Marina y SSPC realizaron un operativo en Lomas de Angelópolis, Puebla, donde fue detenido Govén Ulisses N, alias "El Amarillo". Se le presume inocente mientras no exista una sentencia que determine lo contrario.

Junto con él fueron detenidas dos personas más, identificadas como sus escoltas. Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas, droga y vehículos de lujo.

De manera simultánea, continúan cateos en distintos puntos de la zona como parte de las investigaciones, según el reporte oficial.

La operación se realizó con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con autoridades de Puebla y Guerrero. En el comunicado, la SSPC agradeció al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, la coordinación brindada para el desarrollo de la operación.

seguridad criminalidad sucesos puebla

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