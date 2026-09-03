Puebla, 3 Septiembre 2026.- Lomas de Angelópolis, Puebla, 3 de septiembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Govén Ulisses N, alias "El Amarillo" y/o "El Gobén", en un domicilio de este desarrollo, dentro de una operación conjunta de la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con la SSPC, el detenido es señalado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula delictiva vinculada con la organización identificada como Los Rusos, con presencia principalmente en Acapulco, Guerrero. La dependencia lo relaciona con delitos de extorsión, secuestro, privación ilegal de la libertad y homicidio, así como tráfico y distribución de drogas.

Marina y SSPC realizaron un operativo en Lomas de Angelópolis, Puebla, donde fue detenido Govén Ulisses N, alias "El Amarillo". Se le presume inocente mientras no exista una sentencia que determine lo contrario.

Junto con él fueron detenidas dos personas más, identificadas como sus escoltas. Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas, droga y vehículos de lujo.

De manera simultánea, continúan cateos en distintos puntos de la zona como parte de las investigaciones, según el reporte oficial.

La operación se realizó con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con autoridades de Puebla y Guerrero. En el comunicado, la SSPC agradeció al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, la coordinación brindada para el desarrollo de la operación.