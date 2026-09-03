San Juan del Río, Querétaro, 3 de septiembre de 2026.- Operativos conjuntos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Policía Estatal de Querétaro dejaron un saldo de 17 personas remitidas a Juzgados Cívicos por faltas administrativas y 3 personas puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE).
Los recorridos se realizaron en las comunidades de El Rodeo, San Sebastián de las Barrancas, El Carrizo, Cerro Gordo, Santa Cruz Nieto, La Estancia, Soledad del Río, Palmillas, La Valla, La Llave y San Pedro Ahuacatlán, así como en la ampliación Santa Bárbara, la colonia Indeco y el fraccionamiento Nogales.
De acuerdo con la corporación, las acciones forman parte de patrullajes continuos y mayor presencia policial con el objetivo de disuadir hechos delictivos en el municipio.