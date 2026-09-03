Querétaro, 3 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Emmanuel "N" por 36 hechos de fraude maquinado relacionados con supuestos esquemas de financiamiento para la compra de vehículos, derivados de dos investigaciones distintas. En la segunda de ellas, Diego "N" también fue vinculado por dos hechos más.
En la primera carpeta, 34 personas entregaron dinero por concepto de enganche y, en algunos casos, mensualidades, para adquirir autos que nunca les fueron entregados. La investigación estableció que la negociación no contaba con facultades para ofrecer planes de autofinanciamiento, el mismo patrón que ha derivado en decenas de denuncias por fraude automotriz en la entidad en los últimos meses.
Con esos datos, Jesús Emmanuel "N" fue vinculado a proceso por 34 hechos de fraude maquinado. El juez le dictó prisión preventiva justificada y fijó tres meses de investigación complementaria.
La segunda carpeta partió de publicaciones en Facebook donde se ofrecían vehículos a precios bajos, con pocos requisitos y promesa de entrega inmediata. Las víctimas ubicaron ahí los anuncios y, según la Fiscalía, un mismo vehículo llegó a ofrecerse a dos personas distintas, ambas con el enganche ya pagado.
Un cateo ejecutado en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro —la misma bajo la que la dependencia ha intervenido otras financieras de vehículos en la capital— permitió asegurar terminales de venta, teléfonos celulares, documentación y equipo de cómputo relacionados con la investigación.
Jesús Emmanuel "N" y Diego "N" fueron vinculados a proceso por dos hechos de fraude maquinado en esta segunda carpeta. Ambos permanecen en prisión preventiva justificada, con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
La Fiscalía indicó que continúa las indagatorias para determinar la totalidad de los hechos en los que ambos pudieran estar relacionados, y pidió a quienes consideren haber sido víctimas de situaciones similares acudir a presentar su denuncia.