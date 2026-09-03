Van a prisión dos hombres por 36 fraudes de autos en Querétaro

Jesús Emmanuel "N" fue vinculado por 34 fraudes de autos y Diego "N" por dos hechos más en una segunda investigación.

Gráfico de la Fiscalía de Querétaro con el rostro cubierto de uno de los hombres vinculados a proceso por fraude de autos.

Jesús Emmanuel "N" fue vinculado a proceso por 34 hechos de fraude maquinado relacionados con supuestos financiamientos para autos. Se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Emmanuel "N" por 36 hechos de fraude maquinado relacionados con supuestos esquemas de financiamiento para la compra de vehículos, derivados de dos investigaciones distintas. En la segunda de ellas, Diego "N" también fue vinculado por dos hechos más.

En la primera carpeta, 34 personas entregaron dinero por concepto de enganche y, en algunos casos, mensualidades, para adquirir autos que nunca les fueron entregados. La investigación estableció que la negociación no contaba con facultades para ofrecer planes de autofinanciamiento, el mismo patrón que ha derivado en decenas de denuncias por fraude automotriz en la entidad en los últimos meses.

Con esos datos, Jesús Emmanuel "N" fue vinculado a proceso por 34 hechos de fraude maquinado. El juez le dictó prisión preventiva justificada y fijó tres meses de investigación complementaria.

La segunda carpeta partió de publicaciones en Facebook donde se ofrecían vehículos a precios bajos, con pocos requisitos y promesa de entrega inmediata. Las víctimas ubicaron ahí los anuncios y, según la Fiscalía, un mismo vehículo llegó a ofrecerse a dos personas distintas, ambas con el enganche ya pagado.

Un cateo ejecutado en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro —la misma bajo la que la dependencia ha intervenido otras financieras de vehículos en la capital— permitió asegurar terminales de venta, teléfonos celulares, documentación y equipo de cómputo relacionados con la investigación.

Jesús Emmanuel "N" y Diego "N" fueron vinculados a proceso por dos hechos de fraude maquinado en esta segunda carpeta. Ambos permanecen en prisión preventiva justificada, con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía indicó que continúa las indagatorias para determinar la totalidad de los hechos en los que ambos pudieran estar relacionados, y pidió a quienes consideren haber sido víctimas de situaciones similares acudir a presentar su denuncia.

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