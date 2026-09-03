San Juan del Río recibe la 7ª fecha del motocross Interbajío

Cinco hoteles ofrecen convenios a competidores y acompañantes durante el fin de semana de competencia.

Autoridades y organizadores presentan la séptima fecha del motocross Interbajío vs Metropolitano en San Juan del Río

Autoridades municipales, representantes del Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo y organizadores de Santa Matilde MX233 confirmaron la séptima fecha del campeonato Interbajío vs Metropolitano de motocross, a disputarse el 19 y 20 de septiembre en San Juan del Río.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 3 de septiembre de 2026.- La pista de motocross Santa Matilde MX233 será sede de la séptima fecha del campeonato Interbajío vs Metropolitano de motocross, programada para el 19 y 20 de septiembre.

Los organizadores esperan la participación de 150 pilotos provenientes de Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo y Puebla, entre otras entidades, según se dio a conocer en conferencia de prensa en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo Resort & Spa.

La competencia contempla 20 categorías, desde niños de cuatro años hasta adultos de 40 y 50 años, divididas en ramas infantiles, principiantes, intermedias y expertas.

Diego González González, organizador y representante de Santa Matilde MX233, dijo que buscan que "esto sea un evento para la familia" y que quienes ya conocen la disciplina encuentren competencia de alto nivel.

El programa arranca el sábado con entrenamientos y clasificación, de las 10:00 a las 17:00 horas. El domingo, día de carrera, la actividad corre de las 8:00 a las 17:00 horas.

Abraham Alejandro Corona Ruiz, director de turismo del municipio, presentó el evento como parte de una estrategia para diversificar los motivos de visita a San Juan del Río.

"Queremos posicionar a San Juan del Río como un destino de experiencias", dijo el funcionario, y detalló que cinco hoteles ya ofrecen convenios y beneficios especiales para competidores y acompañantes, además de promociones coordinadas con restaurantes y comercios locales.

José Luis Mercado, organizador y representante de Santa Matilde MX233, explicó que el proyecto nació impulsando a sus propios hijos como pilotos. "Diego y yo empezamos este proyecto impulsando a nuestros hijos", dijo, y ubicó el origen de las carreras en el municipio desde 2021.

Francisco Javier Durán Zárate, coordinador de desarrollo económico del municipio, señaló que quienes asistan al evento pueden consultar hospedaje, gastronomía y comercio en Vive San Juan, la plataforma digital municipal.

Durán Zárate también recordó al motociclista sanjuanense Tuto González, campeón que "ganó cientos y cientos de trofeos" a lo largo de su carrera.

Tuto González, distinguido en 2022 con un homenaje en la misma pista de Santa Matilde durante una edición previa del campeonato, relató: "empecé en 1969, me retiré un tiempo en el 82 y volví en el 95". Dijo que ha competido en toda la República, en Estados Unidos y en tres carreras internacionales dentro de México.

Los organizadores señalaron que los horarios y el cronograma completo se publicarán en las cuentas de Instagram y Facebook de Santa Matilde MX233.

deportes motocross tiempo libre

Reciente

Las diputadas Adriana Meza y Perla Flores votan a mano alzada en la Comisión de Turismo del Congreso de Querétaro
Legislatura

Aprueban declarar patrimonio cultural los lavaderos de El Salitre

La Comisión también exhortó declarar la Cabalgata de la Amistad de San Juan del Río patrimonio cultural inmaterial del estado.

Sesión de la Comisión de Inclusión del IEEQ que aprobó el libro sobre mujeres en las elecciones judiciales de 2025.
Querétaro

IEEQ y AMCEE coeditarán libro sobre mujeres en elección judicial

La obra reunirá textos de autoras de 19 entidades y el prólogo de la magistrada Rebeca Barrera Amador.

Vecinos de Colinas de Menchaca I y II asisten a una reunión sobre la regularización del asentamiento
Querétaro

Familias de Colinas de Menchaca esperan años por regularización

El legislador recordó que la colonia ya cuenta con agua potable y prometió impulsar la entrega de los predios a los vecinos.

Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina en la que adelantó la trazabilidad del IEPS a gasolinas
México

IEPS a gasolinas tendrá trazabilidad contra el huachicol fiscal

El SAT trabaja en un mecanismo para rastrear el IEPS desde la importación hasta la venta en gasolineras; la presidenta descartó aumentos al IEPS de alcohol y tabaco.