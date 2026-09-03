San Juan del Río, 3 de septiembre de 2026.- La pista de motocross Santa Matilde MX233 será sede de la séptima fecha del campeonato Interbajío vs Metropolitano de motocross, programada para el 19 y 20 de septiembre.
Los organizadores esperan la participación de 150 pilotos provenientes de Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo y Puebla, entre otras entidades, según se dio a conocer en conferencia de prensa en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo Resort & Spa.
La competencia contempla 20 categorías, desde niños de cuatro años hasta adultos de 40 y 50 años, divididas en ramas infantiles, principiantes, intermedias y expertas.
Diego González González, organizador y representante de Santa Matilde MX233, dijo que buscan que "esto sea un evento para la familia" y que quienes ya conocen la disciplina encuentren competencia de alto nivel.
El programa arranca el sábado con entrenamientos y clasificación, de las 10:00 a las 17:00 horas. El domingo, día de carrera, la actividad corre de las 8:00 a las 17:00 horas.
Abraham Alejandro Corona Ruiz, director de turismo del municipio, presentó el evento como parte de una estrategia para diversificar los motivos de visita a San Juan del Río.
"Queremos posicionar a San Juan del Río como un destino de experiencias", dijo el funcionario, y detalló que cinco hoteles ya ofrecen convenios y beneficios especiales para competidores y acompañantes, además de promociones coordinadas con restaurantes y comercios locales.
José Luis Mercado, organizador y representante de Santa Matilde MX233, explicó que el proyecto nació impulsando a sus propios hijos como pilotos. "Diego y yo empezamos este proyecto impulsando a nuestros hijos", dijo, y ubicó el origen de las carreras en el municipio desde 2021.
Francisco Javier Durán Zárate, coordinador de desarrollo económico del municipio, señaló que quienes asistan al evento pueden consultar hospedaje, gastronomía y comercio en Vive San Juan, la plataforma digital municipal.
Durán Zárate también recordó al motociclista sanjuanense Tuto González, campeón que "ganó cientos y cientos de trofeos" a lo largo de su carrera.
Tuto González, distinguido en 2022 con un homenaje en la misma pista de Santa Matilde durante una edición previa del campeonato, relató: "empecé en 1969, me retiré un tiempo en el 82 y volví en el 95". Dijo que ha competido en toda la República, en Estados Unidos y en tres carreras internacionales dentro de México.
Los organizadores señalaron que los horarios y el cronograma completo se publicarán en las cuentas de Instagram y Facebook de Santa Matilde MX233.