Art Week Querétaro 2026 llega del 9 al 15 de noviembre

La feria, organizada por JustQro, reunirá galerías nacionales e internacionales con recorridos curados, programa VIP y premiación al talento emergente.

Autoridades y organizadores presentan Art Week Querétaro 2026 en rueda de prensa en Querétaro

La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, encabezó la presentación de Art Week Querétaro 2026, que se realizará del 9 al 15 de noviembre en la capital queretana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de septiembre de 2026.- La capital del estado será, del 9 al 15 de noviembre, sede de la primera edición de Art Week Querétaro 2026, una feria internacional de arte que buscará transformar la ciudad en un circuito de arte vivo con exposiciones, intervenciones, experiencias multidisciplinarias y otras manifestaciones de innovación y cultura, según anunció la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, en conferencia de prensa.

López Birlain sostuvo que hablar de economía creativa no puede reducirse a una definición: detrás de una obra, una exposición, un proyecto de diseño o una producción cultural hay talento, pero también empleos, servicios, inversión, consumo y cadenas de valor.

"Tenemos artistas, diseñadores, arquitectos, galeristas, productores, emprendedores y muchísimas personas haciendo cosas extraordinarias. El reto es cómo logramos que ese talento se conozca, se conecte con otros sectores y encuentre más posibilidades para desarrollarse; por ello es de suma importancia entender que la creatividad necesita encontrarse, conectarse y generar oportunidades", sostuvo la secretaria de Cultura.

La titular de la SECULT señaló que Art Week Querétaro 2026 refleja una nueva forma de trabajar en la entidad, en la que el gobierno conecta y suma capacidades con la comunidad artística, la iniciativa privada, las universidades y la sociedad civil.

Desde la dependencia, dijo, se ha impulsado el Clúster de Industrias Creativas de Querétaro, un punto de encuentro entre quienes crean y quienes pueden ayudar a que esas ideas crezcan, encuentren mercado, se profesionalicen y lleguen más lejos.

El director creativo de Art Week Querétaro 2026, Michel Iniestra, explicó que, durante una semana, la ciudad se transformará en un escenario vivo de arte y creatividad, mientras se proyecta como epicentro de la economía naranja en México, articulando arte, turismo, industria creativa y desarrollo económico en un mismo ecosistema.

Iniestra indicó que la feria se organiza a través de JustQro, plataforma que impulsa el arte, el diseño y las industrias creativas en Querétaro para conectar a artistas, galerías, espacios culturales, marcas, coleccionistas y público en general, con el objetivo de posicionar a la entidad como referente cultural a nivel internacional.

Del 9 al 15 de noviembre, la capital reunirá galerías nacionales e internacionales en un espacio profesional de exhibición, venta y networking con coleccionistas, con recorridos curados, programa VIP y una premiación dedicada al talento emergente.

Con artes visuales, artes escénicas, arte audiovisual, murales, diseño y moda, música, vitivinícola, gastronomía, wellness y arquitectura, el evento buscará conectar a Querétaro con los circuitos de arte contemporáneo a nivel global.

Los detalles de Art Week Querétaro 2026 pueden consultarse en artweekqro.mx.

A la rueda de prensa asistieron también la directora artística de JustQro, Laura Darriba, y Óscar García, integrante de la dirección de esa plataforma.

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