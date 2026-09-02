Querétaro, 2 de septiembre de 2026.- La capital del estado será, del 9 al 15 de noviembre, sede de la primera edición de Art Week Querétaro 2026, una feria internacional de arte que buscará transformar la ciudad en un circuito de arte vivo con exposiciones, intervenciones, experiencias multidisciplinarias y otras manifestaciones de innovación y cultura, según anunció la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, en conferencia de prensa.
López Birlain sostuvo que hablar de economía creativa no puede reducirse a una definición: detrás de una obra, una exposición, un proyecto de diseño o una producción cultural hay talento, pero también empleos, servicios, inversión, consumo y cadenas de valor.
"Tenemos artistas, diseñadores, arquitectos, galeristas, productores, emprendedores y muchísimas personas haciendo cosas extraordinarias. El reto es cómo logramos que ese talento se conozca, se conecte con otros sectores y encuentre más posibilidades para desarrollarse; por ello es de suma importancia entender que la creatividad necesita encontrarse, conectarse y generar oportunidades", sostuvo la secretaria de Cultura.
La titular de la SECULT señaló que Art Week Querétaro 2026 refleja una nueva forma de trabajar en la entidad, en la que el gobierno conecta y suma capacidades con la comunidad artística, la iniciativa privada, las universidades y la sociedad civil.
Desde la dependencia, dijo, se ha impulsado el Clúster de Industrias Creativas de Querétaro, un punto de encuentro entre quienes crean y quienes pueden ayudar a que esas ideas crezcan, encuentren mercado, se profesionalicen y lleguen más lejos.
El director creativo de Art Week Querétaro 2026, Michel Iniestra, explicó que, durante una semana, la ciudad se transformará en un escenario vivo de arte y creatividad, mientras se proyecta como epicentro de la economía naranja en México, articulando arte, turismo, industria creativa y desarrollo económico en un mismo ecosistema.
Iniestra indicó que la feria se organiza a través de JustQro, plataforma que impulsa el arte, el diseño y las industrias creativas en Querétaro para conectar a artistas, galerías, espacios culturales, marcas, coleccionistas y público en general, con el objetivo de posicionar a la entidad como referente cultural a nivel internacional.
Del 9 al 15 de noviembre, la capital reunirá galerías nacionales e internacionales en un espacio profesional de exhibición, venta y networking con coleccionistas, con recorridos curados, programa VIP y una premiación dedicada al talento emergente.
Con artes visuales, artes escénicas, arte audiovisual, murales, diseño y moda, música, vitivinícola, gastronomía, wellness y arquitectura, el evento buscará conectar a Querétaro con los circuitos de arte contemporáneo a nivel global.
Los detalles de Art Week Querétaro 2026 pueden consultarse en artweekqro.mx.
A la rueda de prensa asistieron también la directora artística de JustQro, Laura Darriba, y Óscar García, integrante de la dirección de esa plataforma.