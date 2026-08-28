Corregidora, 28 de agosto de 2026.- La Secretaría de Cultura y Tradiciones de Corregidora reportó 362 eventos culturales realizados durante la actual administración, con una asistencia acumulada de 69 mil personas, entre presentaciones de canto, danza, teatro y música, talleres de Historia del Arte, exposiciones temporales, concursos, encuentros con artistas, presentaciones de libros y la Noche de Museos.

En paralelo, la dependencia impartió 322 talleres culturales a más de 49 mil personas en los 10 Centros de Desarrollo Cultural del municipio —ubicados en Tejeda, Las Trojes, El Pueblito, Lomas de Balvanera, Los Olvera, Candiles, Santa Bárbara, Los Ángeles, Charco Blanco y La Cueva— y en tres museos municipales: el Museo Comunitario Severiano Hernández, el Museo Arte, Tradición y Fe, y el Museo Anbanica de Historia.

Las disciplinas impartidas incluyeron danza, música, canto, teatro, pintura, literatura, desarrollo personal y activación física.

La dependencia reportó también actividad fuera del municipio: participó con galerías, gastronomía y danzas en el Pasaporte Metropolitano, realizado en el Centro Educativo y Cultural del Estado "Manuel Gómez Morin", y presentó la exposición "Buey de Arte y Tradición" en el Centro de las Artes de Querétaro (CEART) y en el municipio de Tequisquiapan.

La Secretaría atribuyó el balance a una agenda impulsada "bajo la instrucción del alcalde Chepe Guerrero" para fortalecer la identidad local y la cohesión social en las colonias y comunidades del municipio.