Corregidora registra 69 mil asistentes a 362 eventos culturales

322 talleres de danza, música, teatro, pintura y literatura sumaron 49 mil participantes en los 10 Centros de Desarrollo Cultural y tres museos municipales.

Mujeres realizan ejercicio en trampolines individuales durante taller de activación física en Corregidora.

La activación física es una de las disciplinas impartidas en los 322 talleres culturales de Corregidora.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 28, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Corregidora, 28 de agosto de 2026.- La Secretaría de Cultura y Tradiciones de Corregidora reportó 362 eventos culturales realizados durante la actual administración, con una asistencia acumulada de 69 mil personas, entre presentaciones de canto, danza, teatro y música, talleres de Historia del Arte, exposiciones temporales, concursos, encuentros con artistas, presentaciones de libros y la Noche de Museos.

En paralelo, la dependencia impartió 322 talleres culturales a más de 49 mil personas en los 10 Centros de Desarrollo Cultural del municipio —ubicados en Tejeda, Las Trojes, El Pueblito, Lomas de Balvanera, Los Olvera, Candiles, Santa Bárbara, Los Ángeles, Charco Blanco y La Cueva— y en tres museos municipales: el Museo Comunitario Severiano Hernández, el Museo Arte, Tradición y Fe, y el Museo Anbanica de Historia.

Las disciplinas impartidas incluyeron danza, música, canto, teatro, pintura, literatura, desarrollo personal y activación física.

La dependencia reportó también actividad fuera del municipio: participó con galerías, gastronomía y danzas en el Pasaporte Metropolitano, realizado en el Centro Educativo y Cultural del Estado "Manuel Gómez Morin", y presentó la exposición "Buey de Arte y Tradición" en el Centro de las Artes de Querétaro (CEART) y en el municipio de Tequisquiapan.

La Secretaría atribuyó el balance a una agenda impulsada "bajo la instrucción del alcalde Chepe Guerrero" para fortalecer la identidad local y la cohesión social en las colonias y comunidades del municipio.

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