Ciudad de México, 25 de agosto de 2026.- El cáncer cervicouterino, segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres en México, puede prevenirse y detectarse a tiempo mediante el estudio de Papanicolaou y la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), de acuerdo con especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que reforzó sus estrategias de prevención, detección temprana y atención integral para identificar lesiones precursoras antes de que evolucionen a etapas avanzadas.

La ginecóloga colposcopista Lissette Olmos Mejía, adscrita a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco Obstetricia No. 4 "Luis Castelazo Ayala", explicó que la infección persistente por VPH es el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad, por lo que exhortó a las mujeres a acudir periódicamente a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) para realizarse estudios de detección.

Detalló que el IMSS ofrece la citología cervicovaginal o Papanicolaou, una prueba que identifica lesiones precursoras antes de que se conviertan en cáncer, recomendada principalmente en mujeres de 25 a 65 años y en otros grupos cuando exista indicación médica.

Olmos Mejía subrayó que la vacunación contra el VPH es una de las medidas más efectivas para prevenir el cáncer cervicouterino, porque brinda protección antes de la exposición al virus.

Añadió que el tabaquismo, las infecciones de transmisión sexual, tener múltiples parejas sexuales y las alteraciones de la flora vaginal incrementan el riesgo.

Por su parte, el jefe del Servicio de Tumores Ginecológicos del mismo hospital, Omar Enrique Quintero Rodríguez, afirmó que un diagnóstico de cáncer cervicouterino no representa una sentencia de muerte, gracias a los avances terapéuticos que mejoran la supervivencia y la calidad de vida de las pacientes.

Expuso que la detección oportuna permite emplear tratamientos menos invasivos e incluso procedimientos ambulatorios.

En etapas más avanzadas, dijo, existen alternativas como cirugía, radioterapia, braquiterapia y quimioterapia, dentro de un modelo de atención multidisciplinario.

Ambos especialistas coincidieron en que la prevención, la vacunación contra el VPH y la realización periódica del Papanicolaou son las medidas más eficaces para reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer cervicouterino en el país.