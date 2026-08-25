Corregidora, Querétaro, 25 de agosto de 2026.- Cuarenta papás aprendieron a desenredar, cepillar y hacer peinados básicos junto a sus hijas durante la segunda edición del taller "Manos de Papá", realizado en el Museo Anbanica de Historia (MUSAH).
La actividad, parte del programa Pirámides del Gobierno Municipal de Corregidora, reunió a padres de familia con sus hijas, de entre 3 y 14 años de edad, en una jornada pensada para aprender técnicas de peinado y dedicar un momento a convivir.
La jornada buscó que padres e hijas dejaran la rutina para dedicar un momento a convivir y crear nuevos recuerdos. rotativo.com.mx
A lo largo del taller, los participantes pasaron de la forma adecuada de desenredar y cepillar el cabello a la elaboración de peinados sencillos, siempre acompañados por sus hijas.
Cada participante recibió un kit con herramientas y accesorios para seguir practicando en casa, entre ellos cepillo, peine, ligas, moños, pasadores y clips.
La segunda edición de Manos de Papá, del programa Pirámides, reunió en el MUSAH a los 40 papás participantes con sus hijas. rotativo.com.mx
Según el municipio, esta segunda edición respondió a la respuesta que tuvo el taller en su primera entrega. El Gobierno Municipal, encabezado por el presidente municipal Chepe Guerrero, planteó el programa Pirámides como una vía para fortalecer los vínculos familiares.