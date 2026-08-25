En Corregidora, 40 papás aprendieron a peinar a sus hijas

Los participantes practicaron cómo desenredar, cepillar y realizar peinados básicos, y recibieron un kit para seguir en casa.

Papás cepillan y peinan el cabello de sus hijas durante el taller Manos de Papá en Corregidora.

Los papás practicaron cómo desenredar y cepillar el cabello de sus hijas durante la segunda edición del taller Manos de Papá.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, Querétaro, 25 de agosto de 2026.- Cuarenta papás aprendieron a desenredar, cepillar y hacer peinados básicos junto a sus hijas durante la segunda edición del taller "Manos de Papá", realizado en el Museo Anbanica de Historia (MUSAH).

La actividad, parte del programa Pirámides del Gobierno Municipal de Corregidora, reunió a padres de familia con sus hijas, de entre 3 y 14 años de edad, en una jornada pensada para aprender técnicas de peinado y dedicar un momento a convivir.

ALT: Un pap\u00e1 fotograf\u00eda a su hija durante el taller Manos de Pap\u00e1 en Corregidora. La jornada buscó que padres e hijas dejaran la rutina para dedicar un momento a convivir y crear nuevos recuerdos. rotativo.com.mx

A lo largo del taller, los participantes pasaron de la forma adecuada de desenredar y cepillar el cabello a la elaboración de peinados sencillos, siempre acompañados por sus hijas.

Cada participante recibió un kit con herramientas y accesorios para seguir practicando en casa, entre ellos cepillo, peine, ligas, moños, pasadores y clips.

Pap\u00e1s e hijas participantes del taller Manos de Pap\u00e1 reunidos al cierre de la jornada en Corregidora. La segunda edición de Manos de Papá, del programa Pirámides, reunió en el MUSAH a los 40 papás participantes con sus hijas. rotativo.com.mx

Según el municipio, esta segunda edición respondió a la respuesta que tuvo el taller en su primera entrega. El Gobierno Municipal, encabezado por el presidente municipal Chepe Guerrero, planteó el programa Pirámides como una vía para fortalecer los vínculos familiares.

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