Querétaro, 25 de agosto de 2026.- El Sello Estatal de Bajas Emisiones de Carbono, la certificación con la que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) permite a las empresas acreditar la reducción o compensación de sus emisiones, suma 59 industrias participantes, de acuerdo con la dependencia, que presentó sus resultados durante el Nature Summit: Alianzas por la Naturaleza, organizado por Salesforce y Grupo Bimbo.
Según la SEDESU, el esquema registra una reducción cercana a las 114 mil toneladas de CO2 equivalente y la compensación de más de 1.2 millones de toneladas. La certificación acredita las acciones de las empresas mediante tres modalidades: reducción directa, indirecta y compensación.
El secretario Marco Antonio Del Prete Tercero expuso que Querétaro fue uno de los primeros estados del país en fijar metas de descarbonización, con el compromiso de reducir 27 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y 65 por ciento para 2050.
Del Prete afirmó que la acción climática va de la mano con la competitividad empresarial, al incentivar la adopción de tecnologías limpias y procesos productivos más eficientes, y sostuvo que el esquema genera beneficios tanto para el desarrollo económico como para las comunidades que cuidan el patrimonio natural.
Para alcanzar esas metas, el estado desarrolló un modelo que combina instrumentos económicos y mecanismos de compensación de emisiones en colaboración con el sector industrial.
En el marco del evento, Del Prete se reunió con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena Ibarra, con quien compartió la experiencia de Querétaro en el diseño de políticas de descarbonización y conservación.
Sostuvo además una reunión de trabajo con representantes de organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y empresas para fortalecer alianzas intersectoriales.
En el encuentro participaron el comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Pedro Álvarez-Icaza Longoria; la fundadora del Grupo Ecológico Sierra Gorda, Martha “Pati” Ruiz Corzo, quien presentó el protocolo de Carbono Biodiverso; y el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Torres Hernández.