Sello de Bajas Emisiones suma 59 industrias en Querétaro

La SEDESU presentó los resultados de la certificación de carbono en el Nature Summit organizado por Salesforce y Grupo Bimbo.

Funcionarios de Querétaro y autoridades ambientales federales en el Nature Summit sobre bajas emisiones

El Sello Estatal de Bajas Emisiones de Carbono suma 59 industrias participantes, de acuerdo con la SEDESU.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de agosto de 2026.- El Sello Estatal de Bajas Emisiones de Carbono, la certificación con la que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) permite a las empresas acreditar la reducción o compensación de sus emisiones, suma 59 industrias participantes, de acuerdo con la dependencia, que presentó sus resultados durante el Nature Summit: Alianzas por la Naturaleza, organizado por Salesforce y Grupo Bimbo.

Según la SEDESU, el esquema registra una reducción cercana a las 114 mil toneladas de CO2 equivalente y la compensación de más de 1.2 millones de toneladas. La certificación acredita las acciones de las empresas mediante tres modalidades: reducción directa, indirecta y compensación.

El secretario Marco Antonio Del Prete Tercero expuso que Querétaro fue uno de los primeros estados del país en fijar metas de descarbonización, con el compromiso de reducir 27 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y 65 por ciento para 2050.

Del Prete afirmó que la acción climática va de la mano con la competitividad empresarial, al incentivar la adopción de tecnologías limpias y procesos productivos más eficientes, y sostuvo que el esquema genera beneficios tanto para el desarrollo económico como para las comunidades que cuidan el patrimonio natural.

Para alcanzar esas metas, el estado desarrolló un modelo que combina instrumentos económicos y mecanismos de compensación de emisiones en colaboración con el sector industrial.

En el marco del evento, Del Prete se reunió con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena Ibarra, con quien compartió la experiencia de Querétaro en el diseño de políticas de descarbonización y conservación.

Sostuvo además una reunión de trabajo con representantes de organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y empresas para fortalecer alianzas intersectoriales.

En el encuentro participaron el comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Pedro Álvarez-Icaza Longoria; la fundadora del Grupo Ecológico Sierra Gorda, Martha “Pati” Ruiz Corzo, quien presentó el protocolo de Carbono Biodiverso; y el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Torres Hernández.

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