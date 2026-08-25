Arranca jornada contra el dengue en Landa de Matamoros

Del 24 al 28 de agosto, autoridades sanitarias y municipales llaman a familias y escuelas a eliminar criaderos del mosquito en patios, azoteas y recipientes con agua.

Autoridades y brigada de vectores en el arranque de la jornada contra el dengue en Landa de Matamoros

El arranque regional reunió a autoridades sanitarias y municipales para reforzar la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Foto: SESA
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Landa de Matamoros, 25 de agosto de 2026.- Del 24 al 28 de agosto se desarrolla la 2ª Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, Chikungunya y Zika, cuyo arranque regional se realizó en Landa de Matamoros con un llamado a que familias, escuelas y establecimientos eliminen los criaderos del mosquito Aedes aegypti en patios, azoteas y recipientes con agua.

La ceremonia de inauguración fue encabezada por el director de la Jurisdicción Sanitaria No. 4 de la Secretaría de Salud (SESA), Antonio Hernández García, y la presidenta municipal de Landa de Matamoros, Yunuen Araceli Benítez Maldonado, quienes destacaron la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades, instituciones y sociedad para fortalecer la prevención y el control de las arbovirosis.

Pres\u00eddium del arranque regional de la jornada contra el dengue, zika y chikungunya en Landa de Matamoros La jornada llama a familias, escuelas y establecimientos a revisar patios, azoteas y recipientes con agua del 24 al 28 de agosto. Foto: SESA

De acuerdo con lo expuesto durante la jornada, la prevención y el control de estas enfermedades dependen en gran medida de la lucha contra el vector transmisor, por lo que se requieren intervenciones intensivas y coordinadas para reforzar las medidas de prevención, incrementar la participación ciudadana y avanzar en la eliminación de criaderos potenciales.

Entre las acciones prioritarias, la Secretaría de Salud señaló la eliminación de criaderos y el fomento de medidas personales, familiares y en la vivienda para reducir el contacto con el mosquito transmisor. Para ello hizo un llamado a familias, comunidades, escuelas y establecimientos a revisar patios, azoteas, jardines, áreas comunes y cualquier espacio donde pueda acumularse agua, ya que pequeñas cantidades pueden convertirse en sitios de reproducción del mosquito.

Para reducir los sitios de reproducción del Aedes aegypti, la dependencia recomendó a la población:

  • Lavar con jabón y cepillo o esponja cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros y cualquier recipiente que almacene agua.
  • Tapar los recipientes que almacenen agua para consumo u otras actividades.
  • Cambiar y lavar el agua de los recipientes en un periodo no mayor a siete días.
  • Voltear cubetas, macetas, botellas y otros objetos que puedan acumular agua.
  • Perforar las macetas para evitar que retengan agua.
  • Tirar botellas, llantas, latas y otros objetos en desuso que puedan convertirse en criaderos.

La Secretaría de Salud reiteró que la prevención requiere la corresponsabilidad de todos los sectores, y que mantener los espacios libres de recipientes con agua contribuye a disminuir la presencia del mosquito y el riesgo de transmisión de dengue, chikungunya y zika.

En la ceremonia participaron también el presidente del Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros, Iván Zárate Muñoz; el presidente del Ayuntamiento de Jalpan de Serra, César Octavio Olvera Orduña; el subdirector jurisdiccional, Víctor Manuel Mendoza Ramírez, y el coordinador jurisdiccional de Promoción a la Salud, Jesús Eduardo Colín González, además de otras autoridades y representantes del sector salud y de los gobiernos municipales.

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