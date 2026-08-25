Landa de Matamoros, 25 de agosto de 2026.- Del 24 al 28 de agosto se desarrolla la 2ª Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, Chikungunya y Zika, cuyo arranque regional se realizó en Landa de Matamoros con un llamado a que familias, escuelas y establecimientos eliminen los criaderos del mosquito Aedes aegypti en patios, azoteas y recipientes con agua.
La ceremonia de inauguración fue encabezada por el director de la Jurisdicción Sanitaria No. 4 de la Secretaría de Salud (SESA), Antonio Hernández García, y la presidenta municipal de Landa de Matamoros, Yunuen Araceli Benítez Maldonado, quienes destacaron la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades, instituciones y sociedad para fortalecer la prevención y el control de las arbovirosis.
La jornada llama a familias, escuelas y establecimientos a revisar patios, azoteas y recipientes con agua del 24 al 28 de agosto. Foto: SESA
De acuerdo con lo expuesto durante la jornada, la prevención y el control de estas enfermedades dependen en gran medida de la lucha contra el vector transmisor, por lo que se requieren intervenciones intensivas y coordinadas para reforzar las medidas de prevención, incrementar la participación ciudadana y avanzar en la eliminación de criaderos potenciales.
Entre las acciones prioritarias, la Secretaría de Salud señaló la eliminación de criaderos y el fomento de medidas personales, familiares y en la vivienda para reducir el contacto con el mosquito transmisor. Para ello hizo un llamado a familias, comunidades, escuelas y establecimientos a revisar patios, azoteas, jardines, áreas comunes y cualquier espacio donde pueda acumularse agua, ya que pequeñas cantidades pueden convertirse en sitios de reproducción del mosquito.
Para reducir los sitios de reproducción del Aedes aegypti, la dependencia recomendó a la población:
- Lavar con jabón y cepillo o esponja cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros y cualquier recipiente que almacene agua.
- Tapar los recipientes que almacenen agua para consumo u otras actividades.
- Cambiar y lavar el agua de los recipientes en un periodo no mayor a siete días.
- Voltear cubetas, macetas, botellas y otros objetos que puedan acumular agua.
- Perforar las macetas para evitar que retengan agua.
- Tirar botellas, llantas, latas y otros objetos en desuso que puedan convertirse en criaderos.
La Secretaría de Salud reiteró que la prevención requiere la corresponsabilidad de todos los sectores, y que mantener los espacios libres de recipientes con agua contribuye a disminuir la presencia del mosquito y el riesgo de transmisión de dengue, chikungunya y zika.
En la ceremonia participaron también el presidente del Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros, Iván Zárate Muñoz; el presidente del Ayuntamiento de Jalpan de Serra, César Octavio Olvera Orduña; el subdirector jurisdiccional, Víctor Manuel Mendoza Ramírez, y el coordinador jurisdiccional de Promoción a la Salud, Jesús Eduardo Colín González, además de otras autoridades y representantes del sector salud y de los gobiernos municipales.