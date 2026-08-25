San Juan del Río, 25 de agosto de 2026.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río recibió el distintivo "Manejo seguro por la vida", que otorgan Ford y Enactus México, tras convertirse en la única sede en el estado de Querétaro del programa Ford Driving. El reconocimiento se entregó durante la gran final de Enactus México 2026, celebrada en la Ciudad de México.
Según Ford y Enactus México, el distintivo respondió al compromiso de la institución con la formación integral de las y los jóvenes y al impulso de una cultura de prevención y responsabilidad al volante.
El equipo finalista presentó ECHO, una aplicación digital desarrollada para contribuir a la gestión del bienestar emocional.Foto: UTSJR
En el mismo encuentro, el equipo finalista de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río presentó ECHO, una aplicación digital desarrollada como propuesta para contribuir a la gestión del bienestar emocional.
El equipo estuvo conformado por 11 estudiantes de la Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital y de la Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia.
El reconocimiento a la UT San Juan del Río se entregó durante la gran final de Enactus México 2026, en la Ciudad de México.Foto: UTSJR