UT San Juan del Río recibe distintivo Ford por manejo seguro

El equipo finalista presentó ECHO, una aplicación para el bienestar emocional, en la gran final de Enactus México 2026, en la Ciudad de México.

Entrega del distintivo Manejo seguro por la vida a la UT San Juan del Río por Ford y Enactus México

El distintivo Manejo seguro por la vida reconoció a la UT San Juan del Río como única sede en Querétaro del programa Ford Driving.

Foto: UTSJR
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 25 de agosto de 2026.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río recibió el distintivo "Manejo seguro por la vida", que otorgan Ford y Enactus México, tras convertirse en la única sede en el estado de Querétaro del programa Ford Driving. El reconocimiento se entregó durante la gran final de Enactus México 2026, celebrada en la Ciudad de México.

Según Ford y Enactus México, el distintivo respondió al compromiso de la institución con la formación integral de las y los jóvenes y al impulso de una cultura de prevención y responsabilidad al volante.

Estudiantes de la UT San Juan del R\u00edo presentan la aplicaci\u00f3n ECHO en la final de Enactus M\u00e9xico 2026 El equipo finalista presentó ECHO, una aplicación digital desarrollada para contribuir a la gestión del bienestar emocional.Foto: UTSJR

En el mismo encuentro, el equipo finalista de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río presentó ECHO, una aplicación digital desarrollada como propuesta para contribuir a la gestión del bienestar emocional.

El equipo estuvo conformado por 11 estudiantes de la Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital y de la Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia.

Premiaci\u00f3n de la UT San Juan del R\u00edo en el escenario de la gran final de Enactus M\u00e9xico 2026 El reconocimiento a la UT San Juan del Río se entregó durante la gran final de Enactus México 2026, en la Ciudad de México.Foto: UTSJR

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