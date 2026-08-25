Socios de la Cámara de Comercio tendrán locales con descuento

El acuerdo con Multicomercial ofrece a los agremiados un descuento del 5 por ciento en la compra de local o seis meses de gracia en el esquema de renta.

Cuatro directivos de la Cámara de Comercio de Querétaro y Multicomercial en la presentación del convenio de colaboración.

El convenio da a los socios de la Cámara 5% de descuento en la compra de local o seis meses de gracia en el esquema de renta.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de agosto de 2026.- Los socios de la Cámara de Comercio de Querétaro podrán adquirir un local comercial con un descuento del 5 por ciento o rentarlo con un periodo de gracia de seis meses, tras el convenio de colaboración que el organismo firmó con Multicomercial Querétaro para que puedan expandir o abrir nuevos negocios en condiciones especiales.

El documento fue suscrito por René Jourdán Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, y por Miguel Piñeiro Muñiz, director de Multicomercial, para iniciar el trabajo conjunto entre ambas partes.

Además del descuento y del esquema de renta con gracia de seis meses para acreditar los negocios, el acuerdo contempla asesoría a los locatarios para la obtención de trámites municipales como licencias de funcionamiento y visto bueno de protección civil.

De acuerdo con Loya Poletti, el convenio representa un beneficio para los socios que busca incidir en las compras cotidianas de los queretanos. "Es una nueva forma de plaza comercial fusionado con un mercado", afirmó el presidente de la Cámara.

Multicomercial se presenta como un concepto de centro comercial que combina la variedad y los precios de un mercado tradicional con alimentos, restaurantes, comercio, tiendas de ropa, tecnología, bancos, escuelas y consultorios médicos.

Según la información del desarrollo, la inversión supera los mil millones de pesos y ofrece cerca de 600 locales comerciales distribuidos en 50 mil metros cuadrados, con más de 700 cajones de estacionamiento.

La Cámara de Comercio de Querétaro anunció también la celebración de su 6to Open Day, que se realizará el 10 de septiembre a partir de las 19:00 horas en el Salón Presidente, con la presencia esperada de más de 250 empresarios afiliados para actividades de networking empresarial.

En las ediciones anteriores, el organismo reportó más de mil contactos efectivos, y estimó que en esta edición se genere una derrama económica de 15 millones de pesos.

Loya Poletti informó además que 15 empresarios de la Cámara realizarán una misión comercial en Dallas, Texas, el 28 y 29 de agosto, donde buscarán colocar productos como salsas, mermeladas, miel, shampoos, tortillas, moles, tequilas y mezcales, con el objetivo de posicionar las marcas de pequeños productores queretanos en el llamado triángulo de Texas, que abarca Dallas, Houston, Austin y San Antonio.

Finalmente, el presidente anunció la llegada de Christian Manuel Duana como vicepresidente de Conexión Gubernamental y Empresarial, cuya función será apoyar a los socios de la Cámara para licitar contratos con entidades gubernamentales y empresariales.

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