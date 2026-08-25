Querétaro, 25 de agosto de 2026.- Los socios de la Cámara de Comercio de Querétaro podrán adquirir un local comercial con un descuento del 5 por ciento o rentarlo con un periodo de gracia de seis meses, tras el convenio de colaboración que el organismo firmó con Multicomercial Querétaro para que puedan expandir o abrir nuevos negocios en condiciones especiales.
El documento fue suscrito por René Jourdán Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, y por Miguel Piñeiro Muñiz, director de Multicomercial, para iniciar el trabajo conjunto entre ambas partes.
Además del descuento y del esquema de renta con gracia de seis meses para acreditar los negocios, el acuerdo contempla asesoría a los locatarios para la obtención de trámites municipales como licencias de funcionamiento y visto bueno de protección civil.
De acuerdo con Loya Poletti, el convenio representa un beneficio para los socios que busca incidir en las compras cotidianas de los queretanos. "Es una nueva forma de plaza comercial fusionado con un mercado", afirmó el presidente de la Cámara.
Multicomercial se presenta como un concepto de centro comercial que combina la variedad y los precios de un mercado tradicional con alimentos, restaurantes, comercio, tiendas de ropa, tecnología, bancos, escuelas y consultorios médicos.
Según la información del desarrollo, la inversión supera los mil millones de pesos y ofrece cerca de 600 locales comerciales distribuidos en 50 mil metros cuadrados, con más de 700 cajones de estacionamiento.
La Cámara de Comercio de Querétaro anunció también la celebración de su 6to Open Day, que se realizará el 10 de septiembre a partir de las 19:00 horas en el Salón Presidente, con la presencia esperada de más de 250 empresarios afiliados para actividades de networking empresarial.
En las ediciones anteriores, el organismo reportó más de mil contactos efectivos, y estimó que en esta edición se genere una derrama económica de 15 millones de pesos.
Loya Poletti informó además que 15 empresarios de la Cámara realizarán una misión comercial en Dallas, Texas, el 28 y 29 de agosto, donde buscarán colocar productos como salsas, mermeladas, miel, shampoos, tortillas, moles, tequilas y mezcales, con el objetivo de posicionar las marcas de pequeños productores queretanos en el llamado triángulo de Texas, que abarca Dallas, Houston, Austin y San Antonio.
Finalmente, el presidente anunció la llegada de Christian Manuel Duana como vicepresidente de Conexión Gubernamental y Empresarial, cuya función será apoyar a los socios de la Cámara para licitar contratos con entidades gubernamentales y empresariales.