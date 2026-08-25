San Juan del Río, 25 de agosto de 2026.- La Presidencia Municipal de San Juan del Río realizará el sábado 29 de agosto el Tianguis de Vehículos Verificados y Seguros, un espacio destinado a la compra y venta de automóviles que contará con la presencia de Seguridad Pública durante toda la jornada.
El evento se llevará a cabo en el Centro Expositor de San Juan del Río, de 9:00 a 17:00 horas. El costo de entrada es de cien pesos por vehículo participante.
De acuerdo con la información proporcionada por el municipio, los vehículos ofrecidos en el tianguis serán verificados, con el objetivo de brindar mayor certeza a compradores y vendedores.