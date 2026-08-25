Tianguis de Vehículos Verificados y Seguros este sábado en San Juan del Río

El evento se realizará de 9:00 a 17:00 horas en el Centro Expositor, con costo de entrada de cien pesos por vehículo.

Fila de automóviles estacionados en un lote de venta de vehículos bajo cielo nublado

La entrada al tianguis tiene un costo de cien pesos por vehículo; el evento incluirá presencia de Seguridad Pública.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 25 de agosto de 2026.- La Presidencia Municipal de San Juan del Río realizará el sábado 29 de agosto el Tianguis de Vehículos Verificados y Seguros, un espacio destinado a la compra y venta de automóviles que contará con la presencia de Seguridad Pública durante toda la jornada.

El evento se llevará a cabo en el Centro Expositor de San Juan del Río, de 9:00 a 17:00 horas. El costo de entrada es de cien pesos por vehículo participante.

De acuerdo con la información proporcionada por el municipio, los vehículos ofrecidos en el tianguis serán verificados, con el objetivo de brindar mayor certeza a compradores y vendedores.

gobierno tianguis economia negocios

Reciente

Entrega del distintivo Manejo seguro por la vida a la UT San Juan del Río por Ford y Enactus México
San Juan del Río

UT San Juan del Río recibe distintivo Ford por manejo seguro

El equipo finalista presentó ECHO, una aplicación para el bienestar emocional, en la gran final de Enactus México 2026, en la Ciudad de México.

Autoridades y brigada de vectores en el arranque de la jornada contra el dengue en Landa de Matamoros
Municipios

Arranca jornada contra el dengue en Landa de Matamoros

Del 24 al 28 de agosto, autoridades sanitarias y municipales llaman a familias y escuelas a eliminar criaderos del mosquito en patios, azoteas y recipientes con agua.

Funcionarios de Querétaro y autoridades ambientales federales en el Nature Summit sobre bajas emisiones
Querétaro

Sello de Bajas Emisiones suma 59 industrias en Querétaro

La SEDESU presentó los resultados de la certificación de carbono en el Nature Summit organizado por Salesforce y Grupo Bimbo.

Felifer Macías habla con micrófono en la presentación de las becas del Krach Institute at Purdue en Querétaro
Editorial

Querétaro ofrece 60 mil becas gratuitas en tecnología e IA

El convenio con el Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue dará acceso a 21 programas en inteligencia artificial, ciberseguridad y robótica.