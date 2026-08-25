Policías de la SSC sofocan incendio en vivienda de Álvaro Obregón con cubetas de agua

La fuga de un cilindro de 20 kilogramos originó el fuego en la colonia Corpus Christi; bomberos llegaron después y realizaron trabajos de enfriamiento.

Bomberos y policías de la SSC controlan incendio en vivienda de la colonia Corpus Christi, Álvaro Obregón

Bomberos de la Ciudad de México y elementos de la SSC trabajaron para controlar el incendio en la colonia Corpus Christi; la manguera del cuerpo de bomberos es visible en primer plano.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 25, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 25 de agosto de 2026.- Efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, sofocaron un incendio registrado en una vivienda de la colonia Corpus Christi, en la alcaldía Álvaro Obregón, con el apoyo de vecinos que aportaron cubetas de agua.

No se reportaron víctimas.

De acuerdo con información de la SSC, al llegar al lugar los uniformados establecieron medidas de seguridad y ayudaron a controlar las llamas valiéndose de cubetas proporcionadas por los propios residentes de la zona.

Minutos después de que la policía contuvo el fuego, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México llegó al inmueble para realizar trabajos de enfriamiento.

Los bomberos identificaron el origen del siniestro: la fuga de un cilindro de gas con capacidad de 20 kilogramos.

Una vez controlado el incendio, vecinos de la colonia Corpus Christi aplaudieron a los elementos de la PBI por su intervención.

seguridad sucesos cdmx incendio

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