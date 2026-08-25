Ciudad de México, 25 de agosto de 2026.- Efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, sofocaron un incendio registrado en una vivienda de la colonia Corpus Christi, en la alcaldía Álvaro Obregón, con el apoyo de vecinos que aportaron cubetas de agua.

No se reportaron víctimas.

De acuerdo con información de la SSC, al llegar al lugar los uniformados establecieron medidas de seguridad y ayudaron a controlar las llamas valiéndose de cubetas proporcionadas por los propios residentes de la zona.

Minutos después de que la policía contuvo el fuego, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México llegó al inmueble para realizar trabajos de enfriamiento.

Los bomberos identificaron el origen del siniestro: la fuga de un cilindro de gas con capacidad de 20 kilogramos.

Una vez controlado el incendio, vecinos de la colonia Corpus Christi aplaudieron a los elementos de la PBI por su intervención.