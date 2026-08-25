Identifican restos de exasesor de Rocha Moya en fosa de Los Cabos

La Procuraduría de Baja California Sur no ha informado la causa de muerte ni una línea de investigación sobre el caso.

Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exoficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos identificado en una fosa clandestina

Beltrán Olmeda dejó la Oficialía Mayor de Los Cabos el 25 de mayo y fue reportado como desaparecido el 6 de junio en Culiacán.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 25 de agosto de 2026.— La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur confirmó el sábado 22 de agosto que la osamenta localizada el 13 de julio en una inhumación clandestina de San José del Cabo corresponde a Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exoficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos y, de acuerdo con su currículum en la Plataforma Nacional de Transparencia, exasesor político de Rubén Rocha Moya.

Los peritos extrajeron el perfil genético de los restos óseos y lo confrontaron con la base de datos de muestras genéticas de la dependencia.

La Procuraduría no informó la causa de muerte, la fecha en que ocurrió ni las circunstancias en las que Beltrán Olmeda llegó al sitio donde fue localizado.

Ese currículum ubica su paso por Sinaloa entre 2021 y febrero de 2022, como asesor político de Rocha Moya —entonces gobernador y hoy imputado en Nueva York junto con otros nueve funcionarios sinaloenses—, de la exalcaldesa de Navolato Margoth Urrea Pérez y del expresidente municipal de Ahome Gerardo Vargas Landeros. Entre 2015 y 2018 asesoró a integrantes de la Cámara de Diputados.

El hallazgo se produjo en una brecha de terracería que conduce a la colonia La Ballena, al norte de San José del Cabo. La búsqueda arrancó después de que circulara en redes sociales un video presuntamente relacionado con un grupo del crimen organizado, en el que se daban referencias sobre el lugar donde estaría el cuerpo del exfuncionario.

Personal ministerial acordonó y procesó el punto con apoyo de la Secretaría de Marina en el perímetro, y la osamenta fue trasladada al Servicio Médico Forense.

La Procuraduría no ha validado el contenido del video ni ha confirmado la versión que ahí se sostiene. Lo que sí coincide es la geografía: el sitio de la inhumación corresponde a la zona descrita en la grabación.

Beltrán Olmeda llegó a la Oficialía Mayor de Los Cabos el 8 de septiembre de 2023, durante la administración de Óscar Leggs Castro, y el Cabildo lo ratificó en el cargo en septiembre de 2024 con el gobierno municipal de Christian Agúndez Gómez. Anunció su separación del cargo el 25 de mayo por su cuenta de Facebook. Una ficha de búsqueda difundida en redes lo dio por desaparecido el 6 de junio en el fraccionamiento La Conquista, en Culiacán.

Su nombre ya había aparecido antes en el terreno del crimen organizado. En abril de 2025, durante la escalada de violencia en Baja California Sur, aparecieron narcomantas en La Paz y Los Cabos con amenazas contra funcionarios del ayuntamiento de Agúndez Gómez, y entre los nombres señalados figuraba el del entonces oficial mayor, según consignó el portal MetrópoliMx.

El semanario ZETA documentó que Beltrán Olmeda fue socio de BOATIP de México, S.A. de C.V., la empresa que desarrolló y fondeó la aplicación "Komuna" utilizada en la campaña de 2021 del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, y que está registrada como proveedora en al menos ocho dependencias estatales.

La coalición PAN-PRI-PRD denunció ante la Fiscalía General de la República el presunto uso de esa plataforma para financiamiento ilícito y coacción del voto. Consultado sobre el caso, el gobernador de Baja California Sur negó cercanía con el exfuncionario: "Yo ni conocía al muchacho".

La Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares mantiene abiertas las indagatorias para determinar cómo ocurrió la muerte e identificar a los responsables. La confirmación llegó a cuatro meses de que Rocha Moya solicitara la licencia como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo, cargo que retomó este mes.

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