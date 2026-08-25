Arrancan obras de empedrado en Ejido Patria con 2 millones del FAISMUN

La inversión de 1.9 millones de pesos cubrirá 1,231 metros cuadrados de pavimento de empedrado en calle principal y acceso a la comunidad.

Gaspar Trueba Moncada y funcionarios municipales en el arranque de la obra de urbanización en Ejido Patria, Colón, agosto 2026

La inversión de 1,993,601.94 pesos del FAISMUN 2026 financiará la urbanización de calle principal y acceso en Ejido Patria, comunidad del municipio de Colón.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 25 de agosto de 2026.- El municipio de Colón arrancó los trabajos de urbanización a base de empedrado ahogado en mortero en la comunidad de Ejido Patria, con una inversión contratada de 1,993,601.94 pesos proveniente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2026.

El presidente municipal Gaspar Trueba Moncada encabezó el acto de inicio de obras y planteó ante los habitantes de Ejido Patria que la prioridad de las obras no la define la administración desde el escritorio, sino la propia gente, a través de recorridos directos y asambleas con autoridades auxiliares que permiten levantar las peticiones reales de las comunidades.

El proyecto contempla 1,231.43 metros cuadrados de pavimento de empedrado de 15 centímetros de espesor, asentado y junteado con mortero cemento-arena 1:3, con resistencia mayor a 150 kilogramos por centímetro cuadrado.

La intervención abarca dos tramos: calle principal de 110.14 metros de largo por 6 metros de ancho, y un acceso de 73.28 metros por 10 metros de ancho.

Vecinos y autoridades de Ejido Patria sostienen banderas durante el arranque de obra de urbanizaci\u00f3n con empedrado, municipio de Col\u00f3n, agosto 2026 Con el arranque simbólico en Ejido Patria, el municipio de Colón inició los trabajos que cubrirán 1,231 metros cuadrados de pavimento de empedrado con recursos del FAISMUN 2026. rotativo.com.mx

Las obras incluyen además 391.74 metros cuadrados de banqueta de concreto hidráulico de 8 centímetros de espesor con terminado escobillado; 301.35 metros de guarnición y 189.05 metros lineales de dentellón de concreto; 99.28 metros de cuneta; 18.11 metros cúbicos de muro de mampostería de piedra braza, y 23.59 metros cuadrados de tope de concreto de sección trapezoidal.

La comunidad de Ejido Patria se suma a otras localidades del municipio que han recibido obras de urbanización con este tipo de pavimento. En febrero de 2025, la administración de Trueba Moncada entregó una obra equivalente en la localidad de El Lindero, dentro del mismo programa de cobertura municipal.

Trueba Moncada señaló que el municipio continuará llevando infraestructura a las 53 comunidades del territorio sin distinción.

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