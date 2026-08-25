Colón, 25 de agosto de 2026.- El municipio de Colón arrancó los trabajos de urbanización a base de empedrado ahogado en mortero en la comunidad de Ejido Patria, con una inversión contratada de 1,993,601.94 pesos proveniente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2026.
El presidente municipal Gaspar Trueba Moncada encabezó el acto de inicio de obras y planteó ante los habitantes de Ejido Patria que la prioridad de las obras no la define la administración desde el escritorio, sino la propia gente, a través de recorridos directos y asambleas con autoridades auxiliares que permiten levantar las peticiones reales de las comunidades.
El proyecto contempla 1,231.43 metros cuadrados de pavimento de empedrado de 15 centímetros de espesor, asentado y junteado con mortero cemento-arena 1:3, con resistencia mayor a 150 kilogramos por centímetro cuadrado.
La intervención abarca dos tramos: calle principal de 110.14 metros de largo por 6 metros de ancho, y un acceso de 73.28 metros por 10 metros de ancho.
Con el arranque simbólico en Ejido Patria, el municipio de Colón inició los trabajos que cubrirán 1,231 metros cuadrados de pavimento de empedrado con recursos del FAISMUN 2026. rotativo.com.mx
Las obras incluyen además 391.74 metros cuadrados de banqueta de concreto hidráulico de 8 centímetros de espesor con terminado escobillado; 301.35 metros de guarnición y 189.05 metros lineales de dentellón de concreto; 99.28 metros de cuneta; 18.11 metros cúbicos de muro de mampostería de piedra braza, y 23.59 metros cuadrados de tope de concreto de sección trapezoidal.
La comunidad de Ejido Patria se suma a otras localidades del municipio que han recibido obras de urbanización con este tipo de pavimento. En febrero de 2025, la administración de Trueba Moncada entregó una obra equivalente en la localidad de El Lindero, dentro del mismo programa de cobertura municipal.
Trueba Moncada señaló que el municipio continuará llevando infraestructura a las 53 comunidades del territorio sin distinción.