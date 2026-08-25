El Marqués, Querétaro, 25 Agosto 2026.- .- Un tractocamión volcó por la noche sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de San Isidro Miranda, en el municipio de El Marqués. Personal de Protección Civil de El Marqués acudió al lugar y trasladó a un lesionado tras el percance.
El tractocamión quedó con la cabina sobre el costado tras la volcadura registrada en la autopista México-Querétaro. Protección Civil El Marqués
La unidad quedó con la cabina separada de la caja, tendida sobre el costado de la vialidad, mientras otros tractocamiones continuaban su paso por el carril contiguo bajo la lluvia.
La Sección Médica Prehospitalaria de Protección Civil El Marqués valoró al lesionado, quien presentó lesiones de consideración antes de ser trasladado. Protección Civil El Marqués
Elementos de la Sección Médica Prehospitalaria de la corporación valoraron al involucrado en el sitio, quien presentó lesiones de consideración y fue trasladado para recibir atención médica.
La Sección de Rescate realizó labores de abanderamiento y control de derrames tras la volcadura del tractocamión. Protección Civil El Marqués
La Sección de Rescate realizó, de manera simultánea, labores de abanderamiento sobre la autopista México-Querétaro y control de los derrames provocados por la volcadura.