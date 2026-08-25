Volcadura de tractocamión en la México-Querétaro deja un lesionado en El Marqués

Personal de Protección Civil de El Marqués atendió al lesionado y realizó labores de abanderamiento y control de derrames sobre la vialidad.

Ambulancia y personal de rescate en el lugar de la volcadura de un tractocamión en la autopista México-Querétaro, a la altura de San Isidro Miranda, El Marqués.
Personal de Protección Civil de El Marqués acudió a la volcadura de un tractocamión sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de San Isidro Miranda.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, Querétaro, 25 Agosto 2026.- .- Un tractocamión volcó por la noche sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de San Isidro Miranda, en el municipio de El Marqués. Personal de Protección Civil de El Marqués acudió al lugar y trasladó a un lesionado tras el percance.


Cabina de un tractocami\u00f3n volcada sobre el costado de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, a la altura de San Isidro Miranda, El Marqu\u00e9s. El tractocamión quedó con la cabina sobre el costado tras la volcadura registrada en la autopista México-Querétaro. Protección Civil El Marqués

La unidad quedó con la cabina separada de la caja, tendida sobre el costado de la vialidad, mientras otros tractocamiones continuaban su paso por el carril contiguo bajo la lluvia.

Personal de rescate de Protecci\u00f3n Civil El Marqu\u00e9s atiende a un lesionado tras la volcadura de un tractocami\u00f3n en San Isidro Miranda. La Sección Médica Prehospitalaria de Protección Civil El Marqués valoró al lesionado, quien presentó lesiones de consideración antes de ser trasladado. Protección Civil El Marqués

Elementos de la Sección Médica Prehospitalaria de la corporación valoraron al involucrado en el sitio, quien presentó lesiones de consideración y fue trasladado para recibir atención médica.

Equipos de emergencia realizan labores de control de derrame junto a la cabina volcada del tractocami\u00f3n sobre la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro. La Sección de Rescate realizó labores de abanderamiento y control de derrames tras la volcadura del tractocamión. Protección Civil El Marqués

La Sección de Rescate realizó, de manera simultánea, labores de abanderamiento sobre la autopista México-Querétaro y control de los derrames provocados por la volcadura.

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