Querétaro puede ser el hub industrial y tecnológico más importante del centro del país: SEDESU

Marco Antonio Del Prete Tercero expuso ante Juan Pablo Murra Lascuráin la fortaleza del modelo de triple hélice que articula gobierno, academia e industria en el estado.

Marco Antonio Del Prete Tercero y Juan Pablo Murra Lascuráin durante el encuentro entre la SEDESU y el ITESM en Querétaro, agosto 2026

Del Prete Tercero y Murra Lascuráin encabezaron el encuentro en el que la SEDESU presentó el modelo de triple hélice y los clústeres industriales que posicionan a Querétaro como hub del centro del país.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de agosto de 2026.- Querétaro dispone de las condiciones para convertirse en el hub industrial y tecnológico más importante del centro del país, según lo expuso el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, durante un encuentro con el rector nacional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Juan Pablo Murra Lascuráin.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, Del Prete Tercero señaló que el estado cuenta con industria avanzada, innovación tecnológica y economía digital, y que esa base le permite competir como el principal polo de desarrollo en la región centro del país.

Foto grupal de participantes en el encuentro entre la SEDESU y el ITESM sobre el ecosistema industrial y tecnol\u00f3gico de Quer\u00e9taro, agosto 2026 Participantes del encuentro entre la SEDESU y el rector nacional del ITESM, en el que Querétaro presentó su potencial como hub industrial y tecnológico del centro del país. rotativo.com.mx

La dependencia impulsa el modelo de triple hélice, que articula gobierno, academia e industria para detonar inversión, empleo y formación de talento especializado.

En el encuentro también se abordaron los rubros en los que la entidad trabaja para sostener ese posicionamiento: capacidad energética, movilidad urbana, formación de talento especializado y planeación urbana sostenible.

Participantes en la mesa de trabajo SEDESU-ITESM con nameplates visibles durante el encuentro sobre el ecosistema industrial de Quer\u00e9taro En la mesa participaron representantes del sector académico y empresarial convocados por la SEDESU para presentar el modelo de triple hélice que articula gobierno, academia e industria en Querétaro. rotativo.com.mx

Del Prete Tercero detalló que Querétaro dispone de una red consolidada de clústeres, infraestructura industrial y mano de obra calificada. La SEDESU no precisó en cuántos clústeres activos participa actualmente el estado ni presentó datos comparativos respecto a otras entidades del Bajío.

La reunión con Murra Lascuráin se enmarca en la estrategia de la dependencia para acercar a la academia nacional con el aparato productivo queretano.

En meses recientes, la SEDESU había sostenido encuentros similares con empresas del sector automotriz y de manufactura avanzada, como la inversión anunciada por ZF Group por 110.8 millones de pesos para una planta de sistemas de dirección.

sedesu gobierno empresas

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