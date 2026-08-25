Querétaro, 25 de agosto de 2026.- Querétaro dispone de las condiciones para convertirse en el hub industrial y tecnológico más importante del centro del país, según lo expuso el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, durante un encuentro con el rector nacional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Juan Pablo Murra Lascuráin.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, Del Prete Tercero señaló que el estado cuenta con industria avanzada, innovación tecnológica y economía digital, y que esa base le permite competir como el principal polo de desarrollo en la región centro del país.
Participantes del encuentro entre la SEDESU y el rector nacional del ITESM, en el que Querétaro presentó su potencial como hub industrial y tecnológico del centro del país. rotativo.com.mx
La dependencia impulsa el modelo de triple hélice, que articula gobierno, academia e industria para detonar inversión, empleo y formación de talento especializado.
En el encuentro también se abordaron los rubros en los que la entidad trabaja para sostener ese posicionamiento: capacidad energética, movilidad urbana, formación de talento especializado y planeación urbana sostenible.
En la mesa participaron representantes del sector académico y empresarial convocados por la SEDESU para presentar el modelo de triple hélice que articula gobierno, academia e industria en Querétaro. rotativo.com.mx
Del Prete Tercero detalló que Querétaro dispone de una red consolidada de clústeres, infraestructura industrial y mano de obra calificada. La SEDESU no precisó en cuántos clústeres activos participa actualmente el estado ni presentó datos comparativos respecto a otras entidades del Bajío.
La reunión con Murra Lascuráin se enmarca en la estrategia de la dependencia para acercar a la academia nacional con el aparato productivo queretano.
En meses recientes, la SEDESU había sostenido encuentros similares con empresas del sector automotriz y de manufactura avanzada, como la inversión anunciada por ZF Group por 110.8 millones de pesos para una planta de sistemas de dirección.