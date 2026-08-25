Peñamiller, 25 de agosto de 2026.— El Sistema Estatal DIF puso en marcha el programa "Nosotros Vamos, Comedores Móviles 2026" en el municipio de Peñamiller, con el objetivo de llevar alimentos nutritivos a las familias en condición de alta y muy alta marginación del semidesierto queretano.
Car Herrera de Kuri, presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, encabezó el arranque en compañía de Ana Karen Jiménez Guillén, presidenta municipal de Peñamiller.
Durante la gira, Herrera convivió con familias en las comunidades de Cruz del Milagro, El Carrizal y San Miguel Palmas, donde las cuatro cocinas móviles del programa prepararon raciones bajo la supervisión de especialistas en nutrición de los sistemas DIF Estatal y Municipal.
"Los comedores móviles este año llegan a 40 localidades de todo el estado, beneficiando a través de 120 mil raciones alimentarias a ocho mil personas, bajo una inversión total de 11 millones de pesos", informó la funcionaria.
El director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro, precisó que cada cocina puede atender hasta 200 personas por jornada, lo que genera un ahorro en la economía de las familias y refuerza hábitos de alimentación sana y nutritiva.
Señaló que el programa recibe múltiples solicitudes de comunidades para ser incluidas en el recorrido.
Ana Mirna Matías León, directora del Sistema DIF Municipal de Peñamiller, agradeció el apoyo estatal y destacó la necesidad de que los servicios lleguen directamente a los hogares de los habitantes del semidesierto.
El programa recorre de localidad en localidad y ya había extendido su cobertura en años anteriores hacia la Sierra Gorda, donde el DIF Estatal reportó operaciones en comunidades con características de vulnerabilidad similares a las del programa de comedores móviles que arrancó en 2025.
Al evento también asistieron Emmanuel Hernández Rodríguez, director de alimentación del SEDIF; Leticia Jiménez Guillén, presidenta del SMDIF; y beneficiarios del programa alimentario.