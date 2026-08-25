DIF lleva comedores móviles a comunidades de alta marginación en Peñamiller

El programa "Nosotros Vamos" distribuirá alimentos en 40 localidades con alta y muy alta marginación a través de cuatro cocinas itinerantes.

Cocina móvil DIF en exteriores con cerros del semidesierto de Peñamiller al fondo

Las cuatro cocinas móviles del DIF atienden hasta 200 personas por jornada en comunidades de alta marginación

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Peñamiller, 25 de agosto de 2026.— El Sistema Estatal DIF puso en marcha el programa "Nosotros Vamos, Comedores Móviles 2026" en el municipio de Peñamiller, con el objetivo de llevar alimentos nutritivos a las familias en condición de alta y muy alta marginación del semidesierto queretano.

Car Herrera de Kuri, presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, encabezó el arranque en compañía de Ana Karen Jiménez Guillén, presidenta municipal de Peñamiller.

Durante la gira, Herrera convivió con familias en las comunidades de Cruz del Milagro, El Carrizal y San Miguel Palmas, donde las cuatro cocinas móviles del programa prepararon raciones bajo la supervisión de especialistas en nutrición de los sistemas DIF Estatal y Municipal.

"Los comedores móviles este año llegan a 40 localidades de todo el estado, beneficiando a través de 120 mil raciones alimentarias a ocho mil personas, bajo una inversión total de 11 millones de pesos", informó la funcionaria.

El director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro, precisó que cada cocina puede atender hasta 200 personas por jornada, lo que genera un ahorro en la economía de las familias y refuerza hábitos de alimentación sana y nutritiva.

Señaló que el programa recibe múltiples solicitudes de comunidades para ser incluidas en el recorrido.

Ana Mirna Matías León, directora del Sistema DIF Municipal de Peñamiller, agradeció el apoyo estatal y destacó la necesidad de que los servicios lleguen directamente a los hogares de los habitantes del semidesierto.

El programa recorre de localidad en localidad y ya había extendido su cobertura en años anteriores hacia la Sierra Gorda, donde el DIF Estatal reportó operaciones en comunidades con características de vulnerabilidad similares a las del programa de comedores móviles que arrancó en 2025.

Al evento también asistieron Emmanuel Hernández Rodríguez, director de alimentación del SEDIF; Leticia Jiménez Guillén, presidenta del SMDIF; y beneficiarios del programa alimentario.

gobierno sedif peñamiller

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