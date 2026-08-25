San Juan del Río, 25 de agosto de 2026.- Siete personas fueron detenidas en San Juan del Río luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentara igual número de órdenes de aprehensión, mediante un operativo de cateos simultáneos realizado bajo la estrategia Sinergia por Querétaro.
Seis de los detenidos eran requeridos por el delito de violencia familiar y uno más por violencia de género y robo, de acuerdo con la dependencia.
Las diligencias, que se suman a los siete cateos simultáneos ejecutados en julio pasado en el mismo municipio, se realizaron en Bosques de Banthí, El Carrizo, Praderas del Sol, La Peña, Lomas de la Estancia, La Rueda y Puerta de Palmillas, luego de trabajos de investigación desarrollados por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito.
Las intervenciones contaron con el respaldo de la Policía Estatal de Querétaro y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río.
Las siete personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades judiciales requirentes. Se presumen inocentes en tanto no exista una resolución judicial firme.Fiscalía General del Estado de Querétaro
Las siete personas quedaron a disposición de las autoridades judiciales requirentes, que continuarán con los procesos penales derivados de las órdenes de aprehensión cumplimentadas.
La estrategia Sinergia por Querétaro opera como esquema de coordinación interinstitucional entre corporaciones estatales, municipales y personal ministerial para la ejecución de este tipo de diligencias.
La semana pasada, una persecución derivada de un cateo por delitos contra la salud en San Juan del Río terminó con cuatro detenidos y el aseguramiento de más de 8 mil dosis de narcóticos, saldo que confirma la frecuencia con la que la estrategia opera en el municipio.