Sinergia cumplimenta siete órdenes de aprehensión en San Juan del Río

Seis personas fueron requeridas por violencia familiar y una más por violencia de género y robo, según la Fiscalía.

Personal de la estrategia Sinergia por Querétaro durante los cateos simultáneos en San Juan del Río.

Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito ejecutó los siete cateos simultáneos en San Juan del Río bajo la estrategia Sinergia por Querétaro.

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 25 de agosto de 2026.- Siete personas fueron detenidas en San Juan del Río luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentara igual número de órdenes de aprehensión, mediante un operativo de cateos simultáneos realizado bajo la estrategia Sinergia por Querétaro.

Seis de los detenidos eran requeridos por el delito de violencia familiar y uno más por violencia de género y robo, de acuerdo con la dependencia.

Las diligencias, que se suman a los siete cateos simultáneos ejecutados en julio pasado en el mismo municipio, se realizaron en Bosques de Banthí, El Carrizo, Praderas del Sol, La Peña, Lomas de la Estancia, La Rueda y Puerta de Palmillas, luego de trabajos de investigación desarrollados por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito.

Las intervenciones contaron con el respaldo de la Policía Estatal de Querétaro y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río.

Fotograf\u00edas de los siete detenidos en San Juan del R\u00edo tras cumplimentar igual n\u00famero de \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n. Las siete personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades judiciales requirentes. Se presumen inocentes en tanto no exista una resolución judicial firme.Fiscalía General del Estado de Querétaro

Las siete personas quedaron a disposición de las autoridades judiciales requirentes, que continuarán con los procesos penales derivados de las órdenes de aprehensión cumplimentadas.

La estrategia Sinergia por Querétaro opera como esquema de coordinación interinstitucional entre corporaciones estatales, municipales y personal ministerial para la ejecución de este tipo de diligencias.

La semana pasada, una persecución derivada de un cateo por delitos contra la salud en San Juan del Río terminó con cuatro detenidos y el aseguramiento de más de 8 mil dosis de narcóticos, saldo que confirma la frecuencia con la que la estrategia opera en el municipio.

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