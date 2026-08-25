IMSS alerta sobre peso de mochilas al inicio del ciclo escolar

Carolina Tapia Arredondo, del Hospital General Regional No. 2, señala que la mochila debe pesar entre 10 y 15% del peso corporal de cada menor y recomienda valoración anual en los módulos PrevenIMSS.

Carolina Tapia Arredondo, jefa de Medicina Física y Rehabilitación del HGR No. 2 del IMSS, en sala de rehabilitación del hospital

Tapia Arredondo advirtió que la mochila escolar no debe superar entre el 10 y 15% del peso corporal del menor para evitar lesiones en columna y cuello

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de agosto de 2026.- Con el regreso a clases, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro exhortó a madres, padres de familia y personas tutoras a vigilar el peso y la distribución de las mochilas escolares para prevenir lesiones en niñas y niños.

Carolina Tapia Arredondo, jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General Regional (HGR) No. 2, explicó que una sobrecarga en la columna lumbar y cervical puede provocar dolor de espalda, cadera y cuello, además de favorecer alteraciones en la columna cuando la carga se distribuye de manera inadecuada.

De acuerdo con la especialista, el peso de la mochila debe mantenerse entre 10 y 15% del peso corporal de cada menor, conforme a sus características y necesidades.

En el mismo sentido, el IMSS recomendó en semanas recientes lactancia materna y otros hábitos de salud preventiva como parte de sus campañas de salud dirigidas a familias queretanas.

Tapia Arredondo también recomendó usar mochilas que puedan llevarse con ambos hombros para distribuir adecuadamente la carga. En caso de contar con esa opción, las mochilas con ruedas pueden ayudar a reducir la presión sobre la espalda.

Señaló además que el tamaño de la mochila debe ser proporcional a la estatura de cada menor y su parte inferior debe ubicarse por encima de la cintura.

Para distribuir mejor el peso, indicó colocar los objetos más pesados en la parte posterior de la mochila y llevar únicamente los útiles necesarios para cada día.

La especialista recomendó prestar atención si niñas y niños presentan molestias en cuello, espalda o zona lumbar. Ante esos síntomas, sugirió acudir a valoración con el médico familiar.

Finalmente, Tapia Arredondo llamó a madres, padres y personas tutoras a llevar a niñas y niños a una valoración anual en los módulos PrevenIMSS de su Unidad de Medicina Familiar, donde se da seguimiento a su crecimiento y desarrollo de acuerdo con su peso, estatura y edad.

El ciclo escolar 2025-2026 arrancó en Querétaro con 356 mil estudiantes en más de dos mil planteles de educación básica en la entidad.

salud gobierno imss educacion

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