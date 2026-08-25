Querétaro, 25 de agosto de 2026.- Con el regreso a clases, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro exhortó a madres, padres de familia y personas tutoras a vigilar el peso y la distribución de las mochilas escolares para prevenir lesiones en niñas y niños.
Carolina Tapia Arredondo, jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General Regional (HGR) No. 2, explicó que una sobrecarga en la columna lumbar y cervical puede provocar dolor de espalda, cadera y cuello, además de favorecer alteraciones en la columna cuando la carga se distribuye de manera inadecuada.
De acuerdo con la especialista, el peso de la mochila debe mantenerse entre 10 y 15% del peso corporal de cada menor, conforme a sus características y necesidades.
En el mismo sentido, el IMSS recomendó en semanas recientes lactancia materna y otros hábitos de salud preventiva como parte de sus campañas de salud dirigidas a familias queretanas.
Tapia Arredondo también recomendó usar mochilas que puedan llevarse con ambos hombros para distribuir adecuadamente la carga. En caso de contar con esa opción, las mochilas con ruedas pueden ayudar a reducir la presión sobre la espalda.
Señaló además que el tamaño de la mochila debe ser proporcional a la estatura de cada menor y su parte inferior debe ubicarse por encima de la cintura.
Para distribuir mejor el peso, indicó colocar los objetos más pesados en la parte posterior de la mochila y llevar únicamente los útiles necesarios para cada día.
La especialista recomendó prestar atención si niñas y niños presentan molestias en cuello, espalda o zona lumbar. Ante esos síntomas, sugirió acudir a valoración con el médico familiar.
Finalmente, Tapia Arredondo llamó a madres, padres y personas tutoras a llevar a niñas y niños a una valoración anual en los módulos PrevenIMSS de su Unidad de Medicina Familiar, donde se da seguimiento a su crecimiento y desarrollo de acuerdo con su peso, estatura y edad.
El ciclo escolar 2025-2026 arrancó en Querétaro con 356 mil estudiantes en más de dos mil planteles de educación básica en la entidad.