Querétaro, 6 de agosto de 2026.- La leche materna contiene anticuerpos que la madre transfiere al recién nacido y actúa como su primera vacuna, al protegerlo frente a infecciones, alergias y enfermedades en los primeros meses de vida.
Así lo señaló la enfermera especialista en Lactancia Materna adscrita al Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro, María Fernanda Gutiérrez Ramírez, con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto.
Gutiérrez Ramírez indicó que la alimentación al seno materno debe ofrecerse de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé, a libre demanda desde el primer contacto después del nacimiento, y mantenerse —junto con una alimentación complementaria adecuada— hasta los dos años o más.
La especialista explicó que la leche materna aporta los nutrientes esenciales para el crecimiento del bebé, contribuye a su desarrollo cognitivo, favorece una adecuada digestión y promueve patrones metabólicos que disminuyen el riesgo de obesidad y diabetes.
Para las madres, apuntó, la práctica reduce el riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario y osteoporosis, además de representar un ahorro económico al evitar gastos en fórmulas lácteas y biberones.
Gutiérrez Ramírez recomendó que durante el periodo de lactancia las madres mantengan una alimentación equilibrada con todos los grupos de alimentos y un consumo suficiente de agua simple.
También precisó que existen contraindicaciones médicas para la práctica, entre ellas infección por VIH/SIDA, tuberculosis activa, lesiones herpéticas en la mama, tratamiento oncológico, consumo de drogas o algunas enfermedades metabólicas del recién nacido, por lo que cada caso debe ser valorado por personal de salud.
El IMSS en Querétaro brinda asesoría sobre técnicas de amamantamiento, extracción de leche y alimentación saludable desde los primeros minutos posteriores al nacimiento, tanto en hospitales como en Unidades de Medicina Familiar (UMF) de la institución.
El año pasado, el instituto realizó una feria de salud integral en la UMF No. 13 para conmemorar la misma semana, con actividades educativas sobre la alimentación exclusiva con leche materna.