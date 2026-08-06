El IMSS en Querétaro capacita a madres derechohabientes en técnicas de lactancia durante la Semana Mundial

La especialista en lactancia del HGR No. 1 señaló que la leche materna debe ofrecerse de forma exclusiva los primeros seis meses, y reduce el riesgo de cáncer de mama, ovario y osteoporosis en las madres.

Trabajadora de salud del IMSS en Querétaro muestra técnica de amamantamiento con maniquí de crochet a paciente durante taller de lactancia.

El IMSS en Querétaro ofrece asesoría sobre técnicas de amamantamiento en el HGR No. 1 y en Unidades de Medicina Familiar desde los primeros minutos después del nacimiento.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de agosto de 2026.- La leche materna contiene anticuerpos que la madre transfiere al recién nacido y actúa como su primera vacuna, al protegerlo frente a infecciones, alergias y enfermedades en los primeros meses de vida.

Así lo señaló la enfermera especialista en Lactancia Materna adscrita al Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro, María Fernanda Gutiérrez Ramírez, con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto.

Gutiérrez Ramírez indicó que la alimentación al seno materno debe ofrecerse de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé, a libre demanda desde el primer contacto después del nacimiento, y mantenerse —junto con una alimentación complementaria adecuada— hasta los dos años o más.

La especialista explicó que la leche materna aporta los nutrientes esenciales para el crecimiento del bebé, contribuye a su desarrollo cognitivo, favorece una adecuada digestión y promueve patrones metabólicos que disminuyen el riesgo de obesidad y diabetes.

Para las madres, apuntó, la práctica reduce el riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario y osteoporosis, además de representar un ahorro económico al evitar gastos en fórmulas lácteas y biberones.

Gutiérrez Ramírez recomendó que durante el periodo de lactancia las madres mantengan una alimentación equilibrada con todos los grupos de alimentos y un consumo suficiente de agua simple.

También precisó que existen contraindicaciones médicas para la práctica, entre ellas infección por VIH/SIDA, tuberculosis activa, lesiones herpéticas en la mama, tratamiento oncológico, consumo de drogas o algunas enfermedades metabólicas del recién nacido, por lo que cada caso debe ser valorado por personal de salud.

El IMSS en Querétaro brinda asesoría sobre técnicas de amamantamiento, extracción de leche y alimentación saludable desde los primeros minutos posteriores al nacimiento, tanto en hospitales como en Unidades de Medicina Familiar (UMF) de la institución.

El año pasado, el instituto realizó una feria de salud integral en la UMF No. 13 para conmemorar la misma semana, con actividades educativas sobre la alimentación exclusiva con leche materna.

imss salud gobierno lactancia materna

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