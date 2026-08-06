Aseguran teléfono, radio y objetos prohibidos en revisión al Centro Penitenciario de Aguaruto

El Grupo Interinstitucional encontró un teléfono celular, un radio de comunicación, nueve tarjetas SIM, seis cables USB y dos cargadores durante la revisión de uno de los módulos del recinto.

Elementos de fuerzas de seguridad de espaldas frente a mesa con objetos asegurados y manta de la Coordinación Interinstitucional Sinaloa

Personal de la Coordinación Interinstitucional Sinaloa presenta los objetos asegurados durante la revisión al Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 06, 2026
Mariana Torres García

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Sinaloa, 6 de agosto de 2026.- El Grupo Interinstitucional de Sinaloa aseguró un teléfono celular, un radio de comunicación, nueve tarjetas SIM, seis cables USB, dos cargadores y una punta durante una revisión en uno de los módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en el municipio de Culiacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

La acción fue realizada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva y personal de custodia penitenciaria, con el apoyo en el perímetro de una Base de Operaciones del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional. Participaron también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Todos los objetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. La revisión se llevó a cabo sin incidentes, de acuerdo con la dependencia.

No es la primera vez que se localizan objetos de este tipo en el penal de Aguaruto. En una revisión coordinada anterior en ese mismo centro, los operativos en Culiacán arrojaron el aseguramiento de armas cortas, armas blancas, celulares y equipos de radiocomunicación.

La Coordinación Interinstitucional Sinaloa ha sostenido acciones similares en distintos municipios de la entidad. En operativos previos en Culiacán y Navolato, el mismo esquema de coordinación federal y estatal resultó en la detención de 18 personas y el aseguramiento de armamento y sustancias químicas.

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