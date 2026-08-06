Sinaloa, 6 de agosto de 2026.- El Grupo Interinstitucional de Sinaloa aseguró un teléfono celular, un radio de comunicación, nueve tarjetas SIM, seis cables USB, dos cargadores y una punta durante una revisión en uno de los módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en el municipio de Culiacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

La acción fue realizada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva y personal de custodia penitenciaria, con el apoyo en el perímetro de una Base de Operaciones del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional. Participaron también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Todos los objetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. La revisión se llevó a cabo sin incidentes, de acuerdo con la dependencia.

No es la primera vez que se localizan objetos de este tipo en el penal de Aguaruto. En una revisión coordinada anterior en ese mismo centro, los operativos en Culiacán arrojaron el aseguramiento de armas cortas, armas blancas, celulares y equipos de radiocomunicación.

La Coordinación Interinstitucional Sinaloa ha sostenido acciones similares en distintos municipios de la entidad. En operativos previos en Culiacán y Navolato, el mismo esquema de coordinación federal y estatal resultó en la detención de 18 personas y el aseguramiento de armamento y sustancias químicas.