UEFA mantiene boicot a torneos FIFA y exige renuncia de Infantino

Las 55 asociaciones de la UEFA señalaron que la retirada del plan de privatización no es suficiente y que persiste la desconfianza en la presidencia de Gianni Infantino.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el conflicto con la UEFA por el intento de privatizar la Copa del Mundo en 2026.

La UEFA señaló que persiste la falta de confianza en la presidencia de Infantino tras la retirada del plan FIFA Forward Enterprise.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 06, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de Mexico, 6 de agosto de 2026.- La UEFA ratificó este jueves que sus 55 federaciones miembro mantienen el boicot a todos los torneos de la FIFA, incluida la Copa del Mundo, después de que el organismo rector del fútbol mundial pidiera disculpas por su plan de privatizar el Mundial y anunciara la retirada del proyecto.

En un comunicado enviado a ESPN, la UEFA precisó que sus federaciones habían establecido dos condiciones para levantar el boicot: la retirada formal de las propuestas para privatizar las principales competiciones y garantías de que nunca volverán a realizarse intentos similares. De acuerdo con las asociaciones europeas, ninguna de esas condiciones se ha cumplido.

El organismo señaló también que perdió la confianza en la presidencia de Gianni Infantino y que esa postura se mantiene. Respecto a la reunión de la alta dirección de la FIFA celebrada el miércoles en Rabat, Marruecos —en la que el organismo rector reafirmó su respaldo a Infantino—, la UEFA consideró que el respaldo de personas cuyas carreras dependen del favor del presidente no cambia la situación.

La crisis se originó cuando la FIFA reveló su proyecto FIFA Forward Enterprise, una iniciativa para crear una filial que abriera la puerta a inversores privados sobre los activos comerciales del Mundial y otros torneos.

La propuesta fue rechazada de forma unánime por la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol y la Concacaf. Ante la presión, la FIFA retiró el plan el 1 de agosto. Infantino reconoció que el proyecto generó divisiones y pidió disculpas por los errores cometidos, aunque descartó renunciar a la presidencia.

La tensión entre ambos organismos tiene repercusiones inmediatas: la UEFA advirtió que la situación afectará la participación de sus selecciones en las próximas competencias de la FIFA, incluyendo el Mundial Femenino Sub-20 que Polonia albergará a partir del 5 de septiembre.

deportes fifa

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