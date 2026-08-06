Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó que el concepto de escuelas militarizadas no está contemplado en la legislación educativa ni es compatible con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), y abrió un proceso de regularización para las instituciones que operan bajo ese esquema, siempre que eliminen cualquier referencia o enfoque de carácter militar y adecuen sus planes de estudio a valores cívicos, ciudadanos y de cultura de la paz.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, lo anunció durante la Sexagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), en la que participaron los responsables de la educación de las 32 entidades federativas.

Delgado Carrillo precisó que la Secretaría de la Defensa Nacional se deslindará de cualquier institución educativa que utilice el concepto de formación militar, y que la Defensa únicamente reconoce y opera los planteles destinados a la preparación de su propio personal.

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, señaló que la determinación es resultado de un análisis jurídico, pedagógico y de derechos humanos realizado en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Defensa, y que no es una decisión improvisada.

Con base en ese análisis, la SEP instruyó a las autoridades educativas del país a revisar las autorizaciones y registros de las instituciones que operan bajo denominaciones o esquemas militarizados, para garantizar que transiten hacia modelos compatibles con la NEM.

Durante la reunión, autoridades de entidades que cuentan con planteles militarizados con respaldo ciudadano manifestaron su disposición de construir una ruta jurídica con la dependencia federal que garantice continuidad en los estudios.

En Querétaro, la Secretaría de Educación del Estado inició en julio pasado una inspección integral a una escuela particular de Corregidora señalada por operar con perfil militarizado, luego de que el delegado de la SEP en la entidad sostuviera que el plantel debe perder su permiso.

En paralelo a la discusión sobre escuelas militarizadas, la reunión abordó la regulación de dispositivos digitales en planteles. Delgado Carrillo convocó a los estados a realizar foros sobre el impacto de redes sociales y plataformas digitales en estudiantes, con el objetivo de construir una política pública común.

El secretario propuso que los estados compartan sus experiencias de regulación ya aplicadas y que a finales de agosto se tomen decisiones conjuntas para presentar una propuesta ante el Poder Legislativo.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que se realizarán foros regionales bajo el eje "La vida frente a las pantallas: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas", con la meta de organizar al menos un encuentro en cada entidad federativa.

El primero está programado para el 19 de agosto en la Universidad Autónoma de Nuevo León; el 3 de septiembre en Quintana Roo; y el 30 de septiembre en Puebla.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, anunció que el Bachillerato Nacional Margarita Maza ampliará su cobertura con un modelo flexible para jóvenes que abandonaron sus estudios, con una meta inicial de más de 30 mil estudiantes.

También anunció la estrategia ABC de las Emociones, que se implementará en secundaria y media superior con una hora semanal de trabajo socioemocional.

La subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, informó que la SEP trabaja en una estrategia para reducir la carga administrativa del magisterio, con el fin de que los docentes destinen más tiempo a la enseñanza. Recordó que el 7 de septiembre se realizará la Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil.