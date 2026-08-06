La UPQ tituló a 838 egresados en cinco ingenierías y tres licenciaturas

Los nuevos profesionistas se formaron en Redes y Telecomunicaciones, Sistemas Computacionales, Tecnología Automotriz, Tecnologías de Manufactura, Mecatrónica y tres licenciaturas vinculadas al sector empresarial.

Ceremonia de titulación de la Universidad Politécnica de Querétaro en 2026, en la que una funcionaria entrega un título a una egresada en presencia del presidium.

La UPQ celebró sus ceremonias de titulación en las que 838 egresadas y egresados recibieron su título profesional en cinco ingenierías y tres licenciaturas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de agosto de 2026.- La Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) celebró sus ceremonias de titulación en las que 838 egresadas y egresados recibieron su título profesional: 486 de cinco ingenierías y 352 de tres licenciaturas vinculadas al sector empresarial y de negocios.

La rectora Diana Pérez Mejía encabezó los actos y reconoció el proceso de años de trabajo y dedicación que representa cada documento entregado. "La UPQ se siente orgullosa de ustedes. Llévense en el corazón el sello de esta casa de estudios, una universidad que no solo enseña, sino que construye puentes con la educación, la sociedad, la industria y el talento de cada uno de ustedes. Confío en que sabrán crear oportunidades y contribuir al desarrollo de Querétaro y de México", dijo la rectora.

Los títulos de ingeniería fueron entregados a quienes cursaron los programas de Redes y Telecomunicaciones, Sistemas Computacionales, Tecnología Automotriz, Tecnologías de Manufactura y Mecatrónica.

En el caso de las licenciaturas, los títulos correspondieron a los programas de Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, Administración y Gestión Empresarial, y Negocios Internacionales.

Pérez Mejía subrayó que el modelo educativo de la UPQ combina la formación en aula con práctica en empresas e instituciones, lo que —según la rectora— permite que los egresados cuenten con conocimientos y habilidades acordes a las necesidades del sector productivo de Querétaro.

La institución, que opera en el municipio de El Marqués, ha registrado una serie de acuerdos interuniversitarios en los últimos meses. En julio pasado, la UPQ firmó un convenio de pase directo con la Universidad Tecnológica de Corregidora y la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui para que aspirantes sin lugar por capacidad puedan continuar su formación sin repetir el proceso de selección.

Las ingenierías acreditadas por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) respaldan los programas en los que se titularon los nuevos profesionistas.

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