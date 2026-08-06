La UPQ tituló a 838 egresados en cinco ingenierías y tres licenciaturas

Querétaro, 6 de agosto de 2026.- La Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) celebró sus ceremonias de titulación en las que 838 egresadas y egresados recibieron su título profesional: 486 de cinco ingenierías y 352 de tres licenciaturas vinculadas al sector empresarial y de negocios.
La rectora Diana Pérez Mejía encabezó los actos y reconoció el proceso de años de trabajo y dedicación que representa cada documento entregado. "La UPQ se siente orgullosa de ustedes. Llévense en el corazón el sello de esta casa de estudios, una universidad que no solo enseña, sino que construye puentes con la educación, la sociedad, la industria y el talento de cada uno de ustedes. Confío en que sabrán crear oportunidades y contribuir al desarrollo de Querétaro y de México", dijo la rectora.
Los títulos de ingeniería fueron entregados a quienes cursaron los programas de Redes y Telecomunicaciones, Sistemas Computacionales, Tecnología Automotriz, Tecnologías de Manufactura y Mecatrónica.
En el caso de las licenciaturas, los títulos correspondieron a los programas de Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, Administración y Gestión Empresarial, y Negocios Internacionales.
Pérez Mejía subrayó que el modelo educativo de la UPQ combina la formación en aula con práctica en empresas e instituciones, lo que —según la rectora— permite que los egresados cuenten con conocimientos y habilidades acordes a las necesidades del sector productivo de Querétaro.
La institución, que opera en el municipio de El Marqués, ha registrado una serie de acuerdos interuniversitarios en los últimos meses. En julio pasado, la UPQ firmó un convenio de pase directo con la Universidad Tecnológica de Corregidora y la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui para que aspirantes sin lugar por capacidad puedan continuar su formación sin repetir el proceso de selección.
Las ingenierías acreditadas por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) respaldan los programas en los que se titularon los nuevos profesionistas.