Querétaro, 29 de julio de 2026.- La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) inició una inspección integral a una escuela particular del municipio de Corregidora señalada por operar con un perfil militarizado, informó la titular de la dependencia, Martha Elena Soto Obregón.
La secretaria detalló que la Dirección de Educación entregó el lunes un exhorto para revisar la institución más allá del expediente documental, incluidas sus instalaciones, y que también se notificó a la autoridad municipal de Corregidora para verificar la vigencia de sus permisos ordinarios, como los de cualquier plantel educativo.
De acuerdo con la funcionaria, en la documentación con la que la escuela obtuvo su Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) —otorgado hace más de 10 años— no existe contenido militar: el expediente solo acredita el cumplimiento de los planes y programas de estudio establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, señaló que, conforme a lo investigado por la propia dependencia, la institución opera con internado.
La revisión se abrió luego de que el delegado de la SEP en Querétaro, Mauricio Ruiz Olaes, sostuviera que la escuela sí es militarizada y que debe retirársele el permiso. Soto Obregón indicó que se comunicará con el funcionario federal para trabajar en conjunto si él cuenta con elementos adicionales.
La titular de la SEDEQ explicó que, de confirmarse irregularidades, la dependencia estatal solo puede retirar los registros de validez que ella misma otorgó, mientras que el delegado federal tendría que notificar a la SEP para que esa instancia elimine los registros federales. Precisó que el objetivo de la inspección es emitir el acto de autoridad que corresponda conforme a la norma.
La funcionaria afirmó que se trata de la única escuela detectada en esa situación hasta el momento y que la dependencia no ha recibido quejas contra la institución. La revisión de planteles con certificados irregulares no es nueva en la entidad: en noviembre pasado la Fiscalía cateó centros que expedían certificados falsos y en diciembre siguió actuando contra escuelas patito que defraudaron a estudiantes.
Soto Obregón recomendó a los padres de familia verificar, antes de inscribir a sus hijos, que el plantel cuente con registro de validez oficial, consulta disponible mediante un código QR en la página de la SEDEQ, que también remite al listado de registros federales. Añadió que cualquier duda sobre escuelas particulares puede plantearse directamente en la Dirección de Educación de la dependencia.