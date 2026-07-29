SEDEQ inspecciona escuela con perfil militar en Corregidora y revisa su REVOE

La dependencia estatal entregó un exhorto para inspeccionar instalaciones y notificó al municipio; el delegado de la SEP sostiene que debe retirarse el permiso.

Martha Elena Soto Obregón, titular de la SEDEQ, informa sobre la inspección a una escuela particular señalada por operar con perfil militarizado en Corregidora.

La SEDEQ inició una inspección integral a una escuela particular de Corregidora señalada por operar con un perfil militarizado, informó su titular, Martha Elena Soto Obregón.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 29 de julio de 2026.- La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) inició una inspección integral a una escuela particular del municipio de Corregidora señalada por operar con un perfil militarizado, informó la titular de la dependencia, Martha Elena Soto Obregón.

La secretaria detalló que la Dirección de Educación entregó el lunes un exhorto para revisar la institución más allá del expediente documental, incluidas sus instalaciones, y que también se notificó a la autoridad municipal de Corregidora para verificar la vigencia de sus permisos ordinarios, como los de cualquier plantel educativo.

De acuerdo con la funcionaria, en la documentación con la que la escuela obtuvo su Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) —otorgado hace más de 10 años— no existe contenido militar: el expediente solo acredita el cumplimiento de los planes y programas de estudio establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, señaló que, conforme a lo investigado por la propia dependencia, la institución opera con internado.

La revisión se abrió luego de que el delegado de la SEP en Querétaro, Mauricio Ruiz Olaes, sostuviera que la escuela sí es militarizada y que debe retirársele el permiso. Soto Obregón indicó que se comunicará con el funcionario federal para trabajar en conjunto si él cuenta con elementos adicionales.

La titular de la SEDEQ explicó que, de confirmarse irregularidades, la dependencia estatal solo puede retirar los registros de validez que ella misma otorgó, mientras que el delegado federal tendría que notificar a la SEP para que esa instancia elimine los registros federales. Precisó que el objetivo de la inspección es emitir el acto de autoridad que corresponda conforme a la norma.

La funcionaria afirmó que se trata de la única escuela detectada en esa situación hasta el momento y que la dependencia no ha recibido quejas contra la institución. La revisión de planteles con certificados irregulares no es nueva en la entidad: en noviembre pasado la Fiscalía cateó centros que expedían certificados falsos y en diciembre siguió actuando contra escuelas patito que defraudaron a estudiantes.

Soto Obregón recomendó a los padres de familia verificar, antes de inscribir a sus hijos, que el plantel cuente con registro de validez oficial, consulta disponible mediante un código QR en la página de la SEDEQ, que también remite al listado de registros federales. Añadió que cualquier duda sobre escuelas particulares puede plantearse directamente en la Dirección de Educación de la dependencia.

educacion sedeq corregidora seguridad

Reciente

Martín Arango, presidente del PAN Querétaro, habla en conferencia de prensa ante el logotipo del Comité Directivo Estatal del partido.
Querétaro

PAN acusa a Morena de usar lineamientos de audiencias para censurar a los medios

Martín Arango, presidente del PAN en Querétaro, calificó los lineamientos sobre Derechos de las Audiencias de la nueva Ley de Telecomunicaciones como un mecanismo para sancionar a quienes incomoden al gobierno federal.

Mosca de la familia Calliphoridae con iridiscencia azul-verde metálica y ojos compuestos rojizos, fotografiada en entorno de laboratorio, representativa de la especie Cochliomyia hominivorax utilizada en el programa de insecto estéril del Senasica.
San Juan del Río

Gobierno lanza moscas de color verde para combatir el gusano barrenador: no las mates

El Senasica comenzó a dispersar 2.5 millones de insectos marcados con colorante verde en Chihuahua; su función es aparear con hembras silvestres para que no tengan descendencia y colapsar la plaga biológicamente.

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante sesión de cabildo
San Juan del Río

Cabildo de San Juan del Río aprueba descuentos en traslado de dominio para sucesiones y donaciones en vida

Adultos mayores acceden a reducción directa del 80% en traslado de dominio; propietarios de un solo inmueble, al 60%; cónyuges y ascendientes, al 50%.

Felifer Macías durante la ceremonia del 28 Aniversario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, julio de 2026.
Editorial

Ser policía en Querétaro es ser inspiración para las infancias, dice Felifer Macías en el 28 Aniversario de la SSPMQ

El presidente municipal convocó a los elementos a ser referente para las nuevas generaciones en un contexto de violencia nacional; entregó 32 constancias de ascenso de grado.