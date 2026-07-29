Ser policía en Querétaro es ser inspiración para las infancias, dice Felifer Macías en el 28 Aniversario de la SSPMQ

El presidente municipal convocó a los elementos a ser referente para las nuevas generaciones en un contexto de violencia nacional; entregó 32 constancias de ascenso de grado.

Felifer Macías durante la ceremonia del 28 Aniversario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, julio de 2026.

El presidente municipal Felifer Macías convocó a los elementos de la SSPMQ a ser inspiración y ejemplo para las infancias queretanas, durante la ceremonia del 28 Aniversario de la corporación.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de julio de 2026.- El presidente municipal Felifer Macías encabezó la ceremonia del 28 Aniversario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) y convocó a los elementos de la corporación a ser inspiración y ejemplo para las nuevas generaciones.

"Que aquí en Querétaro sí podemos afirmar que se puede vivir en paz", expresó el alcalde ante los uniformados, al contrastar la situación del municipio con lo que calificó como un contexto de violencia extendido en otras entidades del país.

Macías reconoció que el mérito proviene principalmente de la ciudadanía y subrayó que una niña o un niño que observe a los policías municipales debería aspirar a ser parte de la corporación.

El acto, denominado "Una Historia de Evolución, Innovación y Compromiso", incluyó la entrega de condecoraciones y constancias a elementos destacados de las distintas direcciones de la secretaría.

En total se otorgaron 23 reconocimientos al personal administrativo y 15 distinciones a agentes de las direcciones de Guardia Vial, Guardia Auxiliar y Guardia Cívica.

Se sumaron 22 reconocimientos al personal policial y 16 a mandos por su contribución a la reducción de la incidencia delictiva, además de 25 condecoraciones a policías jubilados durante la presente administración.

El propio alcalde entregó 32 constancias de grado derivadas del Concurso por Oposición para Obtención de Plazas Vacantes por Promoción al Grado Inmediato Superior 2025, mecanismo que la administración municipal presentó como parte del fortalecimiento de la estructura de ascensos en las corporaciones.

El secretario Juan Luis Ferrusca señaló que desde su fundación, el 1 de julio de 1998, la corporación ha evolucionado para fortalecer la protección de las familias del municipio, y destacó que la labor policial implica anteponer el bienestar colectivo al propio.

El acto se respaldó en el más reciente resultado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, que ubica a Querétaro como la segunda capital más segura del país en el periodo abril-junio de 2026, resultado que el municipio atribuye a la estrategia de mayor presencia policial y al compromiso de las corporaciones.

En el primer semestre, la SSPMQ también recuperó 388 vehículos con reporte de robo vigente.

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