PAN Querétaro invita a todos los partidos a firmar compromiso contra narcocandidaturas

El dirigente estatal anunció que el PAN formalizará el mecanismo a través de su Consejo Estatal y exigirá el 6 de 6 a todos sus candidatos, mientras lanza el reto público al resto de las fuerzas políticas de la entidad.

Martín Arango y otro dirigente panista ante podio del PAN Querétaro durante presentación del compromiso contra narcocandidaturas 2027

Arango convocó a las dirigencias de los ocho partidos con registro en Querétaro a sentarse a la mesa y firmar juntos el compromiso.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de agosto de 2026.- El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, Martín Arango, lanzó una convocatoria pública a las dirigencias de todas las fuerzas políticas del estado para sentarse a la mesa y firmar de forma conjunta el compromiso contra narcocandidaturas que planteó el gobernador Mauricio Kuri, al advertir que dicho compromiso solo tiene sentido si todos los partidos lo asumen por igual.

"Nosotros estamos dispuestos a ser los primeros en someternos a estos filtros, pero esto no puede ser solamente un compromiso del PAN. Si realmente queremos cuidar a Querétaro, necesitamos que todos los partidos políticos hagan exactamente lo mismo. Así, hoy queremos hacer una invitación pública a las dirigencias de todos los partidos políticos de nuestro estado, sentémonos a la mesa y firmemos juntos este compromiso por Querétaro", planteó Arango.

El dirigente adelantó que Acción Nacional formalizará el mecanismo a través de su Consejo Estatal, con el objetivo de que el cien por ciento de sus candidatos cumplan con el 6 de 6.

No obstante, subrayó que la propuesta del gobernador va más allá de ese esquema ya contemplado en la legislación electoral, al construir un mecanismo más completo que permita conocer con mayor profundidad a quienes pretendan pedirle la confianza a la ciudadanía queretana.

Como ejemplo detalló lo que implicaría en materia patrimonial: no solo la declaración habitual, sino también propiedades, inversiones, cuentas en el extranjero y criptomonedas.

En lo fiscal, la presentación de la declaración como se hace ante el SAT. En materia de conflicto de interés, un criterio más amplio que el simple vínculo de parentesco.

Sumado a ello: constancias de antecedentes, prueba toxicológica, verificación de congruencia patrimonial entre lo declarado y lo que realmente se posee, y un examen de control de confianza.

"Eso cambia completamente las cosas, porque ya no estamos hablando solamente de lo que alguien dice tener, sino de comprobar que lo que declara corresponde con lo que realmente posee", señaló.

Arango añadió que quien verdaderamente quiera servir a las familias de Querétaro no tendría razones para temer ningún filtro, sino al contrario, estar dispuesto a transparentarse, acreditar su patrimonio, demostrar que no tiene vínculos que comprometan sus decisiones y dar certeza a la ciudadanía.

El dirigente enmarcó la propuesta en el escenario electoral nacional, donde el PAN en Querétaro ha insistido en colocar el tema de la integridad de las candidaturas como eje de cara a 2027.

En marzo pasado, Arango ya había advertido que ningún partido puede eludir el financiamiento ilícito en las campañas y que cualquier reforma que no lo atienda es una simulación.

"Porque lo que vemos hoy en otras partes del país debe servirnos para entender lo que está en juego, vamos a actuar antes…porque lo bueno se cuida y Querétaro se defiende", reiteró Arango al concluir su posicionamiento.

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