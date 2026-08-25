Querétaro, 25 de agosto de 2026.- El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, Martín Arango, lanzó una convocatoria pública a las dirigencias de todas las fuerzas políticas del estado para sentarse a la mesa y firmar de forma conjunta el compromiso contra narcocandidaturas que planteó el gobernador Mauricio Kuri, al advertir que dicho compromiso solo tiene sentido si todos los partidos lo asumen por igual.

"Nosotros estamos dispuestos a ser los primeros en someternos a estos filtros, pero esto no puede ser solamente un compromiso del PAN. Si realmente queremos cuidar a Querétaro, necesitamos que todos los partidos políticos hagan exactamente lo mismo. Así, hoy queremos hacer una invitación pública a las dirigencias de todos los partidos políticos de nuestro estado, sentémonos a la mesa y firmemos juntos este compromiso por Querétaro", planteó Arango.

El dirigente adelantó que Acción Nacional formalizará el mecanismo a través de su Consejo Estatal, con el objetivo de que el cien por ciento de sus candidatos cumplan con el 6 de 6.

No obstante, subrayó que la propuesta del gobernador va más allá de ese esquema ya contemplado en la legislación electoral, al construir un mecanismo más completo que permita conocer con mayor profundidad a quienes pretendan pedirle la confianza a la ciudadanía queretana.

Como ejemplo detalló lo que implicaría en materia patrimonial: no solo la declaración habitual, sino también propiedades, inversiones, cuentas en el extranjero y criptomonedas.

En lo fiscal, la presentación de la declaración como se hace ante el SAT. En materia de conflicto de interés, un criterio más amplio que el simple vínculo de parentesco.

Sumado a ello: constancias de antecedentes, prueba toxicológica, verificación de congruencia patrimonial entre lo declarado y lo que realmente se posee, y un examen de control de confianza.

"Eso cambia completamente las cosas, porque ya no estamos hablando solamente de lo que alguien dice tener, sino de comprobar que lo que declara corresponde con lo que realmente posee", señaló.

Arango añadió que quien verdaderamente quiera servir a las familias de Querétaro no tendría razones para temer ningún filtro, sino al contrario, estar dispuesto a transparentarse, acreditar su patrimonio, demostrar que no tiene vínculos que comprometan sus decisiones y dar certeza a la ciudadanía.

El dirigente enmarcó la propuesta en el escenario electoral nacional, donde el PAN en Querétaro ha insistido en colocar el tema de la integridad de las candidaturas como eje de cara a 2027.

En marzo pasado, Arango ya había advertido que ningún partido puede eludir el financiamiento ilícito en las campañas y que cualquier reforma que no lo atienda es una simulación.

"Porque lo que vemos hoy en otras partes del país debe servirnos para entender lo que está en juego, vamos a actuar antes…porque lo bueno se cuida y Querétaro se defiende", reiteró Arango al concluir su posicionamiento.