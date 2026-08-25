Lagarde convoca a erradicar el feminicidio en homenaje de Querétaro

La teórica feminista pidió mantener la organización colectiva como herramienta para avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres.

Sonia Rocha Acosta en el podio durante la cena homenaje a Marcela Lagarde organizada por la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Querétaro

Sonia Rocha Acosta, titular de la Secretaría de las Mujeres de Querétaro, afirmó que la paridad no puede ser el punto de llegada durante la cena homenaje a Marcela Lagarde.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de agosto de 2026.- Marcela Lagarde y de los Ríos, referente fundamental del feminismo en México, convocó en Querétaro a mantener la organización colectiva como herramienta indispensable para avanzar hacia una sociedad libre de violencia, y planteó la erradicación del feminicidio como el gran objetivo pendiente del movimiento.

"Lo que hacemos es lograr, cada día, eliminar la letalidad presente en la sociedad, que es nuestra casa. Y vamos a eliminar el feminicidio. Ese es el próximo objetivo, debe serlo.

Y solamente puede lograrse con la comunidad articulada, con los grupos, con las redes, con todo el mundo luchando, trabajando, proponiendo, cambiando cosas, inventando otras, por la vida y la libertad de las mujeres y de las niñas", afirmó.

El llamado se produjo durante el homenaje que la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana, encabezada por su presidenta y fundadora, Josefina Meza Espinosa, celebró en honor a la trayectoria y aportaciones de Lagarde, quien ha dedicado décadas a nombrar las desigualdades y convertir el pensamiento feminista en derechos, leyes y libertades.

La titular de la Secretaría de las Mujeres del estado, Sonia Rocha Acosta, encabezó el reconocimiento y afirmó que los avances de la paridad han transformado la integración de congresos, gobiernos e instituciones, pero que eso no puede ser el punto de llegada.

"La paridad no puede ser el punto de llegada. No basta con que las mujeres estemos. Queremos mujeres decidiendo. Mujeres ejerciendo el poder sin tener que demostrar todos los días que merecen estar ahí. Mujeres que puedan participar sin violencia", sostuvo.

Decenas de mujeres reunidas en escalera de recinto hist\u00f3rico durante homenaje a Marcela Lagarde organizado por la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Quer\u00e9taro Cerca de ochenta mujeres defensoras de la paridad provenientes de distintas entidades del país se congregaron en Querétaro para rendir homenaje a la trayectoria de Marcela Lagarde. rotativo.com.mx

Rocha Acosta subrayó que quienes ejercen una responsabilidad pública tienen la obligación de hacer que los derechos lleguen a la vida cotidiana de las mujeres: "La mejor manera de homenajear una vida dedicada a la igualdad es continuar la tarea.

Convertir las ideas en derechos. Los derechos en oportunidades. Y las oportunidades en libertades reales para las mujeres."

La presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Grisel Muñiz Rodríguez, señaló que homenajear a Lagarde significa reconocer a una mujer que convirtió el conocimiento en una herramienta de transformación y la lucha por los derechos de las mujeres en una causa colectiva.

La senadora por Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, recordó la contribución de Lagarde a la conceptualización de la violencia feminicida, el feminicidio y la sororidad, así como su participación como legisladora federal en la construcción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Las diputadas Adriana Meza Argaluza y María Georgina Guzmán Álvarez entregaron reconocimientos a Lagarde y destacaron sus aportaciones teóricas, jurídicas, académicas y políticas al feminismo contemporáneo y a la construcción de una sociedad con igualdad sustantiva.

El encuentro congregó en Querétaro a liderazgos femeninos provenientes de diversas entidades de la República Mexicana, junto a activistas, académicas y defensoras de los derechos de las mujeres.

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