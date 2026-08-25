Querétaro, 25 de agosto de 2026.- Marcela Lagarde y de los Ríos, referente fundamental del feminismo en México, convocó en Querétaro a mantener la organización colectiva como herramienta indispensable para avanzar hacia una sociedad libre de violencia, y planteó la erradicación del feminicidio como el gran objetivo pendiente del movimiento.

"Lo que hacemos es lograr, cada día, eliminar la letalidad presente en la sociedad, que es nuestra casa. Y vamos a eliminar el feminicidio. Ese es el próximo objetivo, debe serlo.

Y solamente puede lograrse con la comunidad articulada, con los grupos, con las redes, con todo el mundo luchando, trabajando, proponiendo, cambiando cosas, inventando otras, por la vida y la libertad de las mujeres y de las niñas", afirmó.

El llamado se produjo durante el homenaje que la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana, encabezada por su presidenta y fundadora, Josefina Meza Espinosa, celebró en honor a la trayectoria y aportaciones de Lagarde, quien ha dedicado décadas a nombrar las desigualdades y convertir el pensamiento feminista en derechos, leyes y libertades.

La titular de la Secretaría de las Mujeres del estado, Sonia Rocha Acosta, encabezó el reconocimiento y afirmó que los avances de la paridad han transformado la integración de congresos, gobiernos e instituciones, pero que eso no puede ser el punto de llegada.

"La paridad no puede ser el punto de llegada. No basta con que las mujeres estemos. Queremos mujeres decidiendo. Mujeres ejerciendo el poder sin tener que demostrar todos los días que merecen estar ahí. Mujeres que puedan participar sin violencia", sostuvo.

Cerca de ochenta mujeres defensoras de la paridad provenientes de distintas entidades del país se congregaron en Querétaro para rendir homenaje a la trayectoria de Marcela Lagarde. rotativo.com.mx

Rocha Acosta subrayó que quienes ejercen una responsabilidad pública tienen la obligación de hacer que los derechos lleguen a la vida cotidiana de las mujeres: "La mejor manera de homenajear una vida dedicada a la igualdad es continuar la tarea.

Convertir las ideas en derechos. Los derechos en oportunidades. Y las oportunidades en libertades reales para las mujeres."

La presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Grisel Muñiz Rodríguez, señaló que homenajear a Lagarde significa reconocer a una mujer que convirtió el conocimiento en una herramienta de transformación y la lucha por los derechos de las mujeres en una causa colectiva.

La senadora por Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, recordó la contribución de Lagarde a la conceptualización de la violencia feminicida, el feminicidio y la sororidad, así como su participación como legisladora federal en la construcción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Las diputadas Adriana Meza Argaluza y María Georgina Guzmán Álvarez entregaron reconocimientos a Lagarde y destacaron sus aportaciones teóricas, jurídicas, académicas y políticas al feminismo contemporáneo y a la construcción de una sociedad con igualdad sustantiva.

El encuentro congregó en Querétaro a liderazgos femeninos provenientes de diversas entidades de la República Mexicana, junto a activistas, académicas y defensoras de los derechos de las mujeres.