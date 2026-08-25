Ciudad de México, 25 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto para la creación de 12 mil 750 nuevos consultorios de atención primaria del Servicio Universal de Salud que entrarán en operación en enero de 2027 en los 24 estados donde funciona el IMSS Bienestar, con capacidad para otorgar más de 40 millones de consultas al año.

La apertura de los espacios se realizará en dos etapas previas: el 14 de septiembre de 2026 se integrarán los Comités de Salud para el Bienestar en las comunidades y se lanzará la convocatoria para el personal de salud; entre septiembre y diciembre se realizarán las adecuaciones en las Farmacias del Bienestar para incorporarlas al programa Salud Casa por Casa.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, señaló que los consultorios contarán con médico, equipo homologado, computadora, acceso a internet y 90 tipos de medicamentos gratuitos, y operarán en dos turnos de 08:00 a 20:00 horas entre semana, y un turno de 08:00 a 14:00 horas los fines de semana.

Las plazas estarán disponibles para médicos generales, licenciados, técnicos y auxiliares en enfermería, y también para médicos y médicas jubilados que podrán participar sin renunciar a su jubilación; el registro será a través de serviciouniversaldesalud.gob.mx a partir del 14 de septiembre.

Los nuevos espacios se distribuirán en tres tipos de infraestructura: consultorios nuevos en Unidades de Medicina Familiar del IMSS Bienestar, espacios en zonas urbanas y Casas de Salud rurales.

Clark García Dobarganes calificó la expansión como la ampliación de cobertura de atención primaria más grande en el país en varias décadas, aunque ese calificativo no fue respaldado con datos comparativos en la presentación.

Este proceso se inserta en la misma estrategia de fortalecimiento del primer nivel de atención que el año pasado llevó a la transformación de la UMF 6 de San Juan del Río en una UMF Plus con más consultorios y urgencias las 24 horas.

Para la habilitación, se aplicará un esquema similar al programa La Clínica es Nuestra: los Comités de Salud para el Bienestar recibirán los recursos para adecuar los sitios que fueron revisados durante dos meses.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, señaló que la atención primaria es el punto más cercano a la población y la puerta de entrada al sistema nacional de salud, y permite mantener un mayor control de pacientes con enfermedades crónicas y reducir la presión sobre los hospitales.

En paralelo, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que el programa Salud Casa por Casa —en operación desde junio de 2025 con 20 mil profesionales de la salud— ha acumulado cerca de 25 millones de consultas: 12 millones 270 mil de primera visita, más de 7 millones de segunda visita y más de 4 millones de tercera visita.

El programa también reporta 17.1 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos y la referencia de 818 mil 869 personas al IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar e instituciones de salud de Pemex.

A partir de septiembre se pondrán en operación, de forma gradual, 6 mil 567 Farmacias del Bienestar en los 24 estados del IMSS Bienestar para surtir las recetas del programa Salud Casa por Casa. En la etapa piloto en el Estado de México, 491 farmacias entregaron más de 350 mil medicamentos.

Desde esa fecha también podrán recetarse 22 tipos de medicamentos, recogibles en las 5 mil 567 farmacias en tiendas de Alimentación para el Bienestar y en mil máquinas de despacho automático en centros de salud metropolitanos y en unidades del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

Clark García Dobarganes informó también que más de 3.2 millones de personas adultas mayores y con discapacidad ya se inscribieron para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud, que permite atención en cualquiera de los tres sistemas públicos: IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

Los módulos de registro se pueden consultar en gob.mx/bienestar o llamando al 079; se requiere identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y teléfono de contacto.