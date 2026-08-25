Legislatura lleva al Constituyente Permanente reforma que devuelve al Congreso la designación del fiscal anticorrupción

Once municipios participaron en la sesión del Constituyente Permanente donde se analizó también una propuesta de iniciativa preferente que obligaría al Congreso a pronunciarse en 30 días naturales sobre los temas urgentes del Ejecutivo.

Homero Barrera McDonald y Eric Silva Hernández, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, durante sesión del Constituyente Permanente en Querétaro

Barrera McDonald y Silva Hernández presentaron a los municipios la iniciativa que busca devolver a la Legislatura la designación de la terna del fiscal anticorrupción

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

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Querétaro, 25 de agosto de 2026.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura convocó a representantes de once municipios como parte del Constituyente Permanente del estado para analizar dos iniciativas de reforma a la Constitución local: una sobre la autonomía de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, y otra sobre la figura de iniciativa preferente.

El presidente de la comisión, Homero Barrera McDonald, explicó que la iniciativa en materia de fiscalía acumula dos propuestas que buscan devolver a la Legislatura local la potestad de designar la terna de candidatos al cargo de fiscal anticorrupción, atribución que actualmente corresponde al Ejecutivo.

Los municipios convocados fueron Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Corregidora, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Pedro Escobedo, Peñamiller, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán.

El diputado Eric Silva Hernández, secretario de la comisión y coautor de la iniciativa, señaló que el propósito es que el proceso de selección del fiscal anticorrupción no quede en manos del Ejecutivo, y que la Legislatura pueda elegir a quien ejerza esa función garantizando pluralidad y democracia.

Integrantes de la Comisi\u00f3n de Puntos Constitucionales y representantes municipales durante sesi\u00f3n del Constituyente Permanente en la LXI Legislatura de Quer\u00e9taro Legisladores y representantes de once municipios participaron en la sesión del Constituyente Permanente para analizar dos iniciativas de reforma a la Constitución local.

La Fiscalía Anticorrupción de Querétaro cerró recientemente nueve años de gestión de su primer titular, Benjamín Vargas Salazar, con más de 220 millones de pesos recuperados, lo que dejó abierto el proceso de designación del nuevo fiscal.

En un segundo punto del orden del día, Barrera McDonald presentó a los municipios la iniciativa sobre iniciativa preferente. Señaló que, aunque esta figura ya existe, carece de un procedimiento suficientemente claro para garantizar que los temas urgentes del Ejecutivo sean discutidos.

La propuesta plantea que el titular del Ejecutivo pueda señalar hasta dos iniciativas como preferentes y que las comisiones legislativas tengan un máximo de 30 días naturales para discutirlas y votarlas.

Si ese plazo vence sin pronunciamiento de comisión, el asunto pasaría directamente al Pleno como primer punto de la siguiente sesión, aunque ello no implicaría aprobación automática.

La sesión forma parte del procedimiento constitucional que requiere la participación de los ayuntamientos para que una reforma a la Constitución local pueda aprobarse.

La Comisión de Puntos Constitucionales ya había recurrido al mismo mecanismo en julio para llevar a los 18 municipios la reforma sobre no reelección y nepotismo electoral.

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