Querétaro, 25 de agosto de 2026.- Ciento sesenta brigadistas de distintas entidades del país concluyeron el Octavo Curso Internacional de Rescate Acuático, impartido por instructores especializados del Comando Norte de Estados Unidos, en el marco de un programa de capacitación coordinado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en tres sedes: Querétaro, Tabasco y Veracruz.
La sede queretana tuvo como base las instalaciones de la Estación No. 6 del Cuerpo de Bomberos de Querétaro, en tanto que la mayor parte de las prácticas se realizaron en el Parque Bicentenario, donde los participantes ejecutaron ejercicios de rescate acuático, seguridad y actuación ante escenarios de emergencia.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el programa buscó dotar a los brigadistas de conocimientos, habilidades y técnicas para actuar de forma segura, coordinada y eficaz ante emergencias vinculadas con cuerpos de agua, particularmente durante contingencias de lluvias, inundaciones y desbordamientos.
La clausura en Querétaro se realizó con la presencia de la Dirección Local de Conagua en el estado.
Las prácticas acuáticas se desarrollaron en el Parque Bicentenario de Querétaro como parte del Octavo Curso Internacional de Rescate Acuático.