El Marqués, 25 de agosto de 2026.- Más de 900 niñas y niños de El Marqués concluyeron la segunda etapa de "Vive el Verano 2026", programa municipal centrado en la prevención de conductas de riesgo, el autocuidado y la detección temprana de problemas de salud mental en la infancia.
La clausura fue encabezada por Claudia Martínez Guevara, coordinadora de Gabinete Municipal, en representación del presidente municipal Rodrigo Monsalvo Castelán.
Durante las dos etapas del programa, los participantes realizaron actividades en 10 sedes: Amazcala, Jesús María, La Cañada, La Piedad, La Pradera, Los Héroes, Paseos del Marqués, Real Solare, San Isidro Miranda y San José de Navajas.
Una de las líneas centrales del programa fue la identificación de conductas de riesgo y la sintomatología asociada a problemas de salud mental en etapas tempranas, con el propósito de facilitar un abordaje oportuno que favorezca el pronóstico y el tratamiento de las niñas y los niños.
Martínez Guevara señaló que las y los menores egresaron del programa con más herramientas para conocerse, cuidarse y enfrentar sus emociones, en línea con el compromiso del alcalde Monsalvo por fortalecer el desarrollo infantil en el municipio.
Rafael Jiménez López, director del Instituto Municipal para la Prevención y Atención de Conductas de Riesgo, Centro Vive, indicó que El Marqués es el municipio de Querétaro que más cursos de verano realiza.
En el marco del programa, el Instituto contó con el respaldo de la Unidad de Servicios Para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, que puso a disposición los planteles donde se desarrollaron las actividades.
El municipio mantiene desde 2025 una apuesta por ampliar sus programas de salud mental comunitaria, incluyendo los servicios del Centro Vive, que ese año incorporó atención neurológica y médica especializada.
La acción forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal de El Marqués para acercar servicios preventivos y de promoción de la salud a sus comunidades, bajo un modelo de atención gratuito y con enfoque comunitario, que el Centro Vive ha consolidado en coberturas previas como el de la salud mental desde el inicio de la administración.