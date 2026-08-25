Más de 900 niños clausuran segunda etapa de cursos de verano en El Marqués

El Instituto Municipal Centro Vive coordinó actividades de prevención y detección temprana de problemas de salud mental en comunidades de Amazcala, Jesús María y ocho sedes más del municipio.

Niño recibe reconocimiento en clausura de Vive el Verano 2026 en El Marqués flanqueado por funcionarios municipales

Las niñas y los niños egresaron del programa con reconocimientos y herramientas para el autocuidado y la gestión emocional.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 25 de agosto de 2026.- Más de 900 niñas y niños de El Marqués concluyeron la segunda etapa de "Vive el Verano 2026", programa municipal centrado en la prevención de conductas de riesgo, el autocuidado y la detección temprana de problemas de salud mental en la infancia.

La clausura fue encabezada por Claudia Martínez Guevara, coordinadora de Gabinete Municipal, en representación del presidente municipal Rodrigo Monsalvo Castelán.

Durante las dos etapas del programa, los participantes realizaron actividades en 10 sedes: Amazcala, Jesús María, La Cañada, La Piedad, La Pradera, Los Héroes, Paseos del Marqués, Real Solare, San Isidro Miranda y San José de Navajas.

Una de las líneas centrales del programa fue la identificación de conductas de riesgo y la sintomatología asociada a problemas de salud mental en etapas tempranas, con el propósito de facilitar un abordaje oportuno que favorezca el pronóstico y el tratamiento de las niñas y los niños.

Martínez Guevara señaló que las y los menores egresaron del programa con más herramientas para conocerse, cuidarse y enfrentar sus emociones, en línea con el compromiso del alcalde Monsalvo por fortalecer el desarrollo infantil en el municipio.

Rafael Jiménez López, director del Instituto Municipal para la Prevención y Atención de Conductas de Riesgo, Centro Vive, indicó que El Marqués es el municipio de Querétaro que más cursos de verano realiza.

En el marco del programa, el Instituto contó con el respaldo de la Unidad de Servicios Para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, que puso a disposición los planteles donde se desarrollaron las actividades.

El municipio mantiene desde 2025 una apuesta por ampliar sus programas de salud mental comunitaria, incluyendo los servicios del Centro Vive, que ese año incorporó atención neurológica y médica especializada.

La acción forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal de El Marqués para acercar servicios preventivos y de promoción de la salud a sus comunidades, bajo un modelo de atención gratuito y con enfoque comunitario, que el Centro Vive ha consolidado en coberturas previas como el de la salud mental desde el inicio de la administración.

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