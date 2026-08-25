Vecinos de El Rocío 3 ganan primer lugar nacional en contraloría social

El Comité de El Rocío 3 fue reconocido en la XVIII edición del concurso por vigilar la construcción de la red de drenaje que beneficia a 805 habitantes con una inversión de casi 2.9 millones de pesos.

Seis integrantes del Comité de Contraloría Social de El Rocío 3 frente al letrero de obra JAPAM en San Juan del Río

El comité realizó 11 recorridos de supervisión durante la construcción de la red de drenaje que beneficia a 805 habitantes de la colonia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 25 de agosto de 2026.- El Comité de Contraloría Social de la colonia El Rocío 3 obtuvo el primer lugar estatal en la XVIII edición del Premio Nacional de Contraloría Social, en la categoría "Acciones de los Comités", por el seguimiento ciudadano que realizó durante la construcción de la red de drenaje sanitario ejecutada por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) con recursos de CONAGUA y PROAGUA.

Con este resultado, el municipio acumula el primer lugar estatal por segundo año consecutivo en ese reconocimiento. La obra entregada en enero pasado beneficia a 805 habitantes de la colonia con una inversión contratada de 2 millones 883 mil 667.99 pesos, financiada 45 por ciento con aportación federal de CONAGUA y 55 por ciento con recursos de JAPAM.

El proyecto comprendió la red de drenaje sanitario, pozos de visita y descargas domiciliarias. La colonia es parte del corredor que ya cuenta con antecedente de drenaje sanitario en Los Rocíos, con más de 6.5 kilómetros de tubería instalada en distintas secciones desde administraciones anteriores.

Durante la ejecución de los trabajos, el Comité realizó 11 recorridos de supervisión, registró sus observaciones en una bitácora, tomó fotografías, dio seguimiento a las descargas sanitarias y mantuvo comunicación constante con la JAPAM y con las familias de la colonia.

El presidente del Comité, Gustavo Colín Chimal, destacó el valor colectivo del reconocimiento. "La verdad, muchas gracias por habernos invitado porque fue una experiencia muy bonita para nosotros. El primer lugar es algo muy bonito y muy padre, porque solos no lo hubiéramos sacado adelante; fue gracias al equipo que tenemos y al trabajo de todos", expresó.

Rosalba Muñoz Castelán, vocal del Comité, señaló que el proceso le permitió aprender y contribuir directamente al bienestar de su comunidad.

"Fue una experiencia muy especial porque nos permitió aprender, aportar y demostrar que las mujeres también podemos expresarnos en las decisiones y acciones que benefician a nuestra colonia", dijo.

La participación de las mujeres fue uno de los aspectos relevantes del trabajo del Comité: su organización, responsabilidad y cercanía con la comunidad fueron centrales para el seguimiento de la obra.

Seis integrantes del Comit\u00e9 de Contralor\u00eda Social de El Roc\u00edo 3 frente al letrero de obra JAPAM en San Juan del R\u00edo El Comité de El Rocío 3 documentó su trabajo de vigilancia en una bitácora y mantuvo comunicación constante con JAPAM durante la ejecución de la obra.

María Elena Vega Landeros, presidenta de colonos, refirió que la llegada del drenaje representó para las familias el resultado de años de gestiones. "La llegada del drenaje significó mucho más que una obra. Representó salud, tranquilidad, dignidad y una mejor calidad de vida para todas las familias de la colonia. Fueron años de entregar oficios, asistir a reuniones y no perder la esperanza, y hoy podemos ver que todo ese esfuerzo valió la pena", comentó.

Antes de la obra, las familias dependían de fosas sépticas que requerían mantenimiento constante y representaban un gasto recurrente para los hogares.

Antonio Pérez Cabrera, director de JAPAM, reconoció el compromiso de las vecinas y vecinos de El Rocío 3. "Ustedes, con su esfuerzo, sus solicitudes y sus gestiones, han logrado que poco a poco se vaya haciendo infraestructura. Cuando la ciudadanía participa y se organiza, se logran grandes cosas", dijo.

El Comité de El Rocío 3 estuvo integrado por Gustavo Colín Chimal, presidente; María Consuelo Bárcenas Hernández, secretaria; Isabel Sánchez Olalde, Rosalba Muñoz Castelán y Magdalena Barrón Martínez, vocales, con la participación de María Elena Vega Landeros como presidenta de colonos.

El municipio ya acumula un historial de comités ciudadanos activos en contraloría social, con 36 mecanismos reconocidos en mayo pasado por la supervisión de obras públicas municipales.

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