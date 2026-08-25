Fiscalía, Ejército, Guardia Nacional y tres municipios firman convenio de seguridad en Querétaro

El acuerdo permite el intercambio de información entre corporaciones estatales, municipales, militares y federales para fortalecer la operatividad de seguridad.

Autoridades de Querétaro durante el acto de colaboración entre la Fiscalía y corporaciones de seguridad en la estrategia Sinergia.

La Fiscalía General del Estado y autoridades participantes reforzaron el esquema de coordinación de Sinergia mediante un convenio para compartir información y optimizar las operaciones de seguridad en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado, la XVII Zona Militar, la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Querétaro y los presidentes municipales de Querétaro, Corregidora y San Juan del Río firmaron un convenio de colaboración para el intercambio constante y oportuno de información entre corporaciones de seguridad, en el marco de la presentación de avances de la estrategia Sinergia a seis meses de su incorporación formal al Sistema Estatal de Seguridad.

El acuerdo permitirá el intercambio de información entre las corporaciones firmantes para fortalecer y optimizar la operatividad de las instituciones de seguridad en la entidad, según informó la Fiscalía General del Estado.

Fiscal general V\u00edctor Antonio De Jes\u00fas Hern\u00e1ndez en el podio de la Fiscal\u00eda General del Estado de Quer\u00e9taro durante la presentaci\u00f3n de la estrategia Sinergia De Jesús Hernández destacó que la seguridad y la paz requieren también disposición permanente de informar y responder ante la ciudadanía. rotativo.com.mx

El gobernador Mauricio Kuri González fungió como testigo de honor de la firma.

Durante el evento, el fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández expuso que la seguridad, la procuración de justicia y la paz no pueden construirse desde la opacidad, y que requieren resultados pero también la disposición permanente de informar, escuchar y responder ante la ciudadanía, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades.

El acto reunió a funcionarios de las corporaciones municipales, estatales y federales en un auditorio en el que agentes de la Policía de Investigación del Delito y elementos en activo conformaron parte del público.

Funcionarios firman convenio de colaboraci\u00f3n en seguridad entre Fiscal\u00eda General, Ej\u00e9rcito, Guardia Nacional y municipios de Quer\u00e9taro, agosto de 2026 La firma del convenio permitirá el intercambio constante de información entre las corporaciones de seguridad del estado, municipios de Querétaro, Corregidora y San Juan del Río. rotativo.com.mx

El Congreso de Querétaro había aprobado la integración de Sinergia al Sistema Estatal de Seguridad en enero pasado, lo que convirtió el esquema de coordinación en una obligación jurídica entre las corporaciones participantes.

La estrategia Sinergia opera bajo un modelo de articulación entre corporaciones municipales, estatales y federales, y ha sido señalada por la Fiscalía como el eje de los resultados de seguridad registrados en la entidad.

Entre los operativos más recientes de Sinergia se encuentran cateos coordinados que han resultado en detenciones y aseguramientos en distintos municipios del estado.

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