Querétaro, 25 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado, la XVII Zona Militar, la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Querétaro y los presidentes municipales de Querétaro, Corregidora y San Juan del Río firmaron un convenio de colaboración para el intercambio constante y oportuno de información entre corporaciones de seguridad, en el marco de la presentación de avances de la estrategia Sinergia a seis meses de su incorporación formal al Sistema Estatal de Seguridad.
El acuerdo permitirá el intercambio de información entre las corporaciones firmantes para fortalecer y optimizar la operatividad de las instituciones de seguridad en la entidad, según informó la Fiscalía General del Estado.
De Jesús Hernández destacó que la seguridad y la paz requieren también disposición permanente de informar y responder ante la ciudadanía. rotativo.com.mx
El gobernador Mauricio Kuri González fungió como testigo de honor de la firma.
Durante el evento, el fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández expuso que la seguridad, la procuración de justicia y la paz no pueden construirse desde la opacidad, y que requieren resultados pero también la disposición permanente de informar, escuchar y responder ante la ciudadanía, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades.
El acto reunió a funcionarios de las corporaciones municipales, estatales y federales en un auditorio en el que agentes de la Policía de Investigación del Delito y elementos en activo conformaron parte del público.
La firma del convenio permitirá el intercambio constante de información entre las corporaciones de seguridad del estado, municipios de Querétaro, Corregidora y San Juan del Río. rotativo.com.mx
El Congreso de Querétaro había aprobado la integración de Sinergia al Sistema Estatal de Seguridad en enero pasado, lo que convirtió el esquema de coordinación en una obligación jurídica entre las corporaciones participantes.
La estrategia Sinergia opera bajo un modelo de articulación entre corporaciones municipales, estatales y federales, y ha sido señalada por la Fiscalía como el eje de los resultados de seguridad registrados en la entidad.
Entre los operativos más recientes de Sinergia se encuentran cateos coordinados que han resultado en detenciones y aseguramientos en distintos municipios del estado.