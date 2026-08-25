PRI Querétaro propone tres medidas contra la corrupción

La dirigencia estatal respondió a la propuesta del gobernador Mauricio Kuri González sobre revisión de aspirantes a candidaturas.

Dirigentes del PRI Querétaro en conferencia sobre medidas anticorrupción, encabezados por Abigail Arredondo.

Abigail Arredondo Ramos, presidenta del PRI en Querétaro, planteó tres medidas anticorrupción y procedimientos para actuar contra funcionarios investigados.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 25 de agosto de 2026.- El PRI en Querétaro propuso tres medidas para combatir la corrupción y planteó que el Estado cuente con procedimientos claros y expeditos para actuar frente a servidores públicos en funciones investigados por delitos graves, en un posicionamiento de la dirigencia estatal que encabeza Abigail Arredondo Ramos.

La primera medida consiste en modificar los procedimientos para elegir a los titulares de contralorías, fiscalías y organismos encargados de combatir la corrupción, con el fin de privilegiar perfiles profesionales y con independencia política.

La segunda plantea establecer mecanismos permanentes de vigilancia con participación ciudadana, incluida la posibilidad de crear una figura ciudadana especializada en materia anticorrupción.

La tercera propone procedimientos para actuar frente a funcionarios sujetos a investigación por posibles actividades delictivas, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

El planteamiento respondió a las propuestas que en días pasados comentó el gobernador Mauricio Kuri González para establecer nuevos mecanismos de revisión de quienes aspiren a una candidatura.

La dirigencia priista se dijo abierta a fortalecer los instrumentos que garanticen perfiles íntegros.

No obstante, Arredondo Ramos consideró que la discusión debe ir más allá de un nuevo requisito electoral, pues el INE y el IEEQ ya cuentan con mecanismos como la declaración “8 de 8 contra la violencia”.

A su juicio, la pregunta no es solo quién puede ser candidato, sino con qué mecanismos cuenta el Estado para actuar cuando un funcionario en ejercicio es investigado por corrupción, delincuencia organizada u otros delitos graves.

La dirigente vinculó su posición con los recientes acontecimientos de Sinaloa. Recordó las acusaciones presentadas el 29 de abril por fiscales federales de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios, por presuntos delitos de narcotráfico, corrupción y protección a integrantes del crimen organizado.

Sostuvo que, frente a señalamientos de esa naturaleza, lo que corresponde es una investigación profunda y transparente, sin adelantar responsabilidad.

Arredondo afirmó que no se puede combatir al crimen organizado si existe la sospecha de que quienes deberían combatirlo pudieran estar vinculados con él, y descartó que puedan mediar consideraciones partidistas cuando está de por medio la seguridad de las familias.

La presidenta estatal del PRI citó datos del IMCO según los cuales, durante 2025, el costo promedio por ciudadano por la corrupción alcanzó los 5 mil 432 pesos, un aumento de 15% respecto a 2023 y el nivel más alto en diez años.

Respecto al caso de Sinaloa, la dirigente refirió que Rubén Rocha Moya, después de 112 días de licencia, intentó regresar a la gubernatura y posteriormente volvió a separarse del cargo, situación que a su parecer refleja la dimensión de la crisis política en esa entidad.

Arredondo Ramos señaló que Querétaro, pese a presentar indicadores comparativamente mejores que otras entidades, no puede caer en la complacencia.

“En Querétaro debemos adelantarnos. Queremos instituciones que funcionen independientemente de quién gobierne. La integridad no debe revisarse únicamente durante una campaña electoral; debe exigirse desde el primer hasta el último día en el servicio público”, afirmó.

politica gobierno elecciones pri

Reciente

Entrega del distintivo Manejo seguro por la vida a la UT San Juan del Río por Ford y Enactus México
San Juan del Río

UT San Juan del Río recibe distintivo Ford por manejo seguro

El equipo finalista presentó ECHO, una aplicación para el bienestar emocional, en la gran final de Enactus México 2026, en la Ciudad de México.

Autoridades y brigada de vectores en el arranque de la jornada contra el dengue en Landa de Matamoros
Municipios

Arranca jornada contra el dengue en Landa de Matamoros

Del 24 al 28 de agosto, autoridades sanitarias y municipales llaman a familias y escuelas a eliminar criaderos del mosquito en patios, azoteas y recipientes con agua.

Funcionarios de Querétaro y autoridades ambientales federales en el Nature Summit sobre bajas emisiones
Querétaro

Sello de Bajas Emisiones suma 59 industrias en Querétaro

La SEDESU presentó los resultados de la certificación de carbono en el Nature Summit organizado por Salesforce y Grupo Bimbo.

Cuatro directivos de la Cámara de Comercio de Querétaro y Multicomercial en la presentación del convenio de colaboración.
Querétaro

Socios de la Cámara de Comercio tendrán locales con descuento

El acuerdo con Multicomercial ofrece a los agremiados un descuento del 5 por ciento en la compra de local o seis meses de gracia en el esquema de renta.