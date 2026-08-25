Querétaro ofrece 60 mil becas gratuitas en tecnología e IA

El convenio con el Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue dará acceso a 21 programas en inteligencia artificial, ciberseguridad y robótica.

Felifer Macías habla con micrófono en la presentación de las becas del Krach Institute at Purdue en Querétaro

Más de 60 mil jóvenes queretanos podrán cursar gratis 21 programas de tecnología con las becas del Krach Institute at Purdue.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de agosto de 2026.- Más de 60 mil jóvenes queretanos podrán acceder de forma gratuita a 21 programas especializados en tecnología e inteligencia artificial mediante las becas del Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue, presentadas por el Gobierno del Estado.

Los programas se imparten a través de la Tech Diplomacy Academy, plataforma educativa desarrollada por The Krach Institute for Tech Diplomacy de la Universidad de Purdue. La presentación fue encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González.

La secretaria de la Juventud del Estado, Virginia Hernández Vázquez, señaló que el convenio permitirá que 60 mil jóvenes accedan a las becas de la plataforma.

Añadió que las oportunidades permitirán a las y los jóvenes fortalecer su preparación en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, computación cuántica, robótica, semiconductores y manufactura avanzada, con el objetivo de que cuenten desde ahora con herramientas ante las oportunidades profesionales que puedan surgir.

Felifer Mac\u00edas se dirige a los j\u00f3venes ante el pres\u00eddium en la presentaci\u00f3n de becas de tecnolog\u00eda en Quer\u00e9taro La Secretaría de la Juventud del Estado informó que el convenio dará acceso a 60 mil jóvenes a la Tech Diplomacy Academy. rotativo.com.mx

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, llamó a las y los jóvenes a aprovechar los programas y destacó que las becas otorgan valor curricular y la certificación de una institución de educación superior de Estados Unidos, con contenidos vinculados a lo que exige actualmente la industria.

Macías afirmó que la formación busca preparar a las juventudes para competir a nivel nacional e internacional. “Les estamos dando la herramienta para que ustedes desde hoy se adelanten al futuro, para que en su formación presente tengan más herramientas y capacidades para competir con cualquier joven de cualquier parte del país y del mundo”, comentó.

El presidente municipal agregó que el esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado y el Municipio contribuye a posicionar a Querétaro como referente en innovación y tecnología, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), así como en el segundo lugar nacional en materia de sistema educativo.

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