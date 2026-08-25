Querétaro, 25 de agosto de 2026.- Más de 60 mil jóvenes queretanos podrán acceder de forma gratuita a 21 programas especializados en tecnología e inteligencia artificial mediante las becas del Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue, presentadas por el Gobierno del Estado.
Los programas se imparten a través de la Tech Diplomacy Academy, plataforma educativa desarrollada por The Krach Institute for Tech Diplomacy de la Universidad de Purdue. La presentación fue encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González.
La secretaria de la Juventud del Estado, Virginia Hernández Vázquez, señaló que el convenio permitirá que 60 mil jóvenes accedan a las becas de la plataforma.
Añadió que las oportunidades permitirán a las y los jóvenes fortalecer su preparación en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, computación cuántica, robótica, semiconductores y manufactura avanzada, con el objetivo de que cuenten desde ahora con herramientas ante las oportunidades profesionales que puedan surgir.
La Secretaría de la Juventud del Estado informó que el convenio dará acceso a 60 mil jóvenes a la Tech Diplomacy Academy. rotativo.com.mx
El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, llamó a las y los jóvenes a aprovechar los programas y destacó que las becas otorgan valor curricular y la certificación de una institución de educación superior de Estados Unidos, con contenidos vinculados a lo que exige actualmente la industria.
Macías afirmó que la formación busca preparar a las juventudes para competir a nivel nacional e internacional. “Les estamos dando la herramienta para que ustedes desde hoy se adelanten al futuro, para que en su formación presente tengan más herramientas y capacidades para competir con cualquier joven de cualquier parte del país y del mundo”, comentó.
El presidente municipal agregó que el esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado y el Municipio contribuye a posicionar a Querétaro como referente en innovación y tecnología, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), así como en el segundo lugar nacional en materia de sistema educativo.