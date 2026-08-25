Conagua fumiga más de 40 escuelas de Tepetitlán antes de clases

Las intervenciones se aplican del 25 al 28 de agosto en más de 40 planteles, dentro del Plan Maestro de Recuperación de la Presa Endhó.

Entrada de escuela telesecundaria en Tepetitlán con lona del programa de recuperación de la Presa Endhó

La jornada abarca más de 40 planteles de Tepetitlán, del 25 al 28 de agosto.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 25, 2026
Mariana Torres García

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Tepetitlán, Hidalgo, 25 de agosto de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició una jornada de fumigación en más de 40 escuelas del municipio de Tepetitlán, Hidalgo, que se prolongará del 25 al 28 de agosto, previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027, para controlar la presencia del mosco Culex en las comunidades ribereñas de la Presa Endhó.

Los planteles atendidos corresponden a distintos niveles educativos, desde preescolar hasta educación superior, de acuerdo con información proporcionada por la dependencia. La programación se definió en coordinación con el Gobierno Municipal de Tepetitlán, que entregó la relación de escuelas y participa en la organización territorial de las jornadas.

Las labores se inscriben en el Plan Maestro de Recuperación de la Presa Endhó, cuya atención —según la Conagua— también comprende las condiciones que afectan la vida cotidiana de las comunidades.

La aplicación de insecticida se realiza mediante equipos de termonebulización en espacios interiores y exteriores de los planteles, conforme a los procedimientos técnicos de la campaña permanente que la dependencia desarrolla en la zona de influencia del embalse.

Desde mayo, la Conagua mantiene ciclos periódicos de fumigación contra el mosco en las comunidades ribereñas, con intervenciones en la presa y acciones terrestres en viviendas, calles y espacios públicos.

La dependencia informó que continuará trabajando con las autoridades municipales y comunitarias para dar seguimiento a las acciones del Plan Maestro de Recuperación de la Presa Endhó y atender de manera permanente las condiciones que afectan a la región.

gobierno conagua fumigacion

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