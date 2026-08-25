Ciudad de México, 25 de agosto de 2026.- El programa Salud Casa por Casa ha realizado 24.8 millones de consultas médicas domiciliarias gratuitas a personas adultas mayores y personas con discapacidad desde junio de 2025, informó la Secretaría de Bienestar.

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, presentó el avance nacional durante la conferencia matutina en Palacio Nacional y señaló que 20 mil servidores de la salud participan en la atención de los beneficiarios.

El protocolo contempla la identificación del paciente, revisión de documentos, integración de un expediente clínico electrónico, valoración integral, detección, promoción y prevención, además de la clasificación de riesgos y posibles referencias a unidades médicas.

“Salud Casa por Casa es el programa de atención domiciliaria para Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad que garantiza el derecho a la salud”, afirmó Ramírez Amaya.

Del total reportado, 12 millones 270 mil 610 corresponden a primeras visitas; 7 millones 747 mil 811 a segundas visitas, y 4 millones 807 mil 321 a terceras consultas.

La dependencia indicó que también se han practicado más de 17.1 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos a través del programa dirigido a adultos mayores y personas con discapacidad.

Además, 818 mil 869 personas con sospecha o descontrol de hipertensión arterial o diabetes han sido referidas y atendidas en instituciones del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex.

El personal de Salud Casa por Casa se identifica mediante gafete con fotografía, nombre y código QR, así como uniforme institucional. El equipo utilizado durante las visitas incluye termómetro, oxímetro, tiras para pruebas rápidas, estetoscopio, glucómetro, baumanómetro y tableta.