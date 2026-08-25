Reportan 38% menos violencia letal en Querétaro con Sinergia

El municipio suscribió un convenio de intercambio de información con la Fiscalía, la 17.ª Zona Militar, la Guardia Nacional y otros tres ayuntamientos.

Autoridades estatales y municipales en la presentación de resultados de seguridad de la estrategia Sinergia por Querétaro.

Querétaro ocupa el cuarto lugar nacional entre los estados con menor cantidad de homicidios dolosos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de agosto de 2026.- A seis meses de la integración de la estrategia Sinergia por Querétaro al Sistema Estatal de Seguridad, las autoridades reportaron una disminución del 38% en los indicadores de violencia letal en la entidad, cifra que —según el balance presentado— coloca al estado como la quinta con mayor avance en el país.

La presentación de avances estuvo encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González; el fiscal General del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández; y el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, quienes destacaron los resultados de la estrategia en la reducción de los índices de violencia.

Macías señaló que Querétaro ocupa el cuarto lugar nacional entre los estados con menor cantidad de homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Añadió reducciones de entre 20 y 50% en delitos como el robo de vehículo y el robo a casa habitación.

Durante su intervención, el presidente municipal afirmó: "aquí, en Querétaro, no hay lugar para la impunidad, que aquí en Querétaro se hace justicia, que aquí en Querétaro se aplica la ley".

Atribuyó la baja en los índices delictivos al mayor trabajo operativo de la Fiscalía y de la propia estrategia.

Macías reconoció la labor de las policías municipales, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, así como la coordinación entre estas instituciones.

Como parte de la estrategia se firmó un convenio de colaboración entre el fiscal General del Estado; el comandante de la 17.ª Zona Militar; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Querétaro; y los presidentes municipales de Querétaro, Corregidora, El Marqués y San Juan del Río.

El acuerdo contempla un intercambio permanente de información para apoyar la actividad y operatividad policial cotidiana.

De acuerdo con el INEGI, la ciudad de Querétaro y su zona metropolitana se ubicaron en el segundo lugar entre las ciudades capitales del país con mayor percepción de seguridad.

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