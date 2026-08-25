San Juan del Río, 25 de agosto de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) de San Juan del Río suspenderá el suministro de agua potable en 18 colonias la noche del jueves 27 de agosto, a partir de las 11:00 p.m., para realizar trabajos de mantenimiento en el tanque de agua de Rancho de Enmedio.
Las colonias que quedarán sin servicio son: 3ra. Granjas Banthí, Sagrado Corazón, Las Águilas I, II y III, Indeco, Comevi Banthí, La Magisterial, Villas de las Flores, Insurgentes, Col. Revolución, Francisco Villa, El Dorado, El Mirador, El Capricho, Col. Heraclio Bernal, Las Bugambilias, Praderas del Oriente y Paseos de Xhosdá.
De acuerdo con la información difundida por JAPAM, la recuperación del servicio se realizará durante el transcurso de la tarde del viernes 28 de agosto.
La dependencia recomendó a los usuarios administrar y cuidar el agua almacenada en tinacos o sistemas de almacenamiento mientras se ejecutan los trabajos.