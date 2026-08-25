Querétaro, 25 de agosto de 2026.- El operativo vial implementado en el bulevar Bernardo Quintana por las obras federales del Tren México-Querétaro concluyó el 23 de agosto, una semana antes de la fecha originalmente prevista, informó Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), durante el ejercicio "Contigo Informamos".
El cierre anticipado fue posible gracias a la coordinación con el cuerpo de ingenieros Felipe Ángeles, que permitió establecer estrategias con tiempos definidos y liberar los carriles antes del plazo.
"Hay que recordar que este operativo vial lo que tenía por objeto era aminorar el impacto en los tiempos de traslado de toda la gente, pero sobre todo el liberar los carriles para que el cuerpo de ingenieros Felipe Ángeles pudiera avanzar.
Hubo una gran comunicación con el cuerpo de ingenieros donde pudimos establecer estrategias muy claras con tiempos muy claros, y esto nos permitió resolver el operativo una semana antes", indicó.
Durante los 45 días del dispositivo —que arrancó el 11 de julio, conforme a lo que Rotativo documentó al inicio de las obras en Bernardo Quintana— la AMEQ operó 20 cámaras instaladas en puntos clave de la vialidad, acumuló mil 56 horas de video y 704 horas de vuelo de dron, y aplicó medición de tráfico en tiempo real mediante inteligencia artificial para orientar a los conductores hacia vías alternas.
En cuanto al impacto en la movilidad, Cuanalo Santos informó que los vehículos particulares registraron un incremento promedio de entre 10 y 12 minutos en sus tiempos de traslado, mientras que el transporte Qrobus reportó entre 10 y 15 minutos adicionales y tres minutos más en el promedio de frecuencia.
El operativo también contó con 170 auxiliares viales distribuidos en tres turnos, siete puntos con semáforo en destello, más de tres mil elementos de señalización vial —barreras, traficonos, popotes, hitos, boyas y pintura— y ocho intersecciones intervenidas con infraestructura vial.
La Secretaría de Movilidad Municipal, la AMEQ, las secretarías de Gobierno municipal y estatal, la Policía Estatal, la Guardia Vial y Protección Civil estatal y municipal participaron en la coordinación, según detalló Cuanalo.
La obra federal continúa en la parte superior del puente, por lo que persisten cierres nocturnos en Bernardo Quintana en un horario de entre las 22:00 y las 5:00 horas, que pueden consultarse en Waze, Google Maps, en los números telefónicos 070 y *8800, en la página ameq.live y en las redes sociales de @obrastrenqro.
El presidente municipal Felipe Macías Olvera atribuyó el resultado a la participación ciudadana: "El gran protagonista del éxito de este operativo fueron los ciudadanos, que previeron sus traslados, pero que, sobre todo, tomaron vías alternas.
Si los ciudadanos no hubieran tomado vías alternas, si no hubieran hecho caso a las indicaciones de las autoridades, se hubiera colapsado la avenida", expresó.