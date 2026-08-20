Obra concluye el 24 y 170 auxiliares viales dejan el operativo

El personal operó en tres turnos durante todo el dispositivo; su contratación temporal vence cuando se habiliten los 10 carriles del bulevar.

Auxiliar vial de la Secretaría de Movilidad supervisa el tránsito vehicular durante el operativo en Boulevard Bernardo Quintana, Querétaro.

Un auxiliar vial supervisa la circulación en Boulevard Bernardo Quintana durante el dispositivo temporal de movilidad. Los 170 trabajadores contratados para el operativo concluirán funciones al finalizar las obras, previsto para el 24 de agosto.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de agosto de 2026.- Los 170 auxiliares viales que operan el dispositivo de movilidad en el Boulevard Bernardo Quintana serán dados de baja una vez que concluyan las obras, previsto para el lunes 24 de agosto, informó Pedro Ángeles, secretario de Movilidad Municipal.

De acuerdo con el funcionario, el personal fue contratado de manera temporal con una vigencia vinculada específicamente a la duración de la intervención vial. El operativo cubre la vialidad en tres turnos durante todo el día y no forma parte de la plantilla regular de la Secretaría de Movilidad.

A partir del 24 de agosto, la secretaría continuará el monitoreo del comportamiento vehicular en las intersecciones que actualmente atienden los auxiliares —calzada de Los Arcos con Bernardo Quintana, avenida Universidad con Bernardo Quintana, Loma de la Cañada, la entrada a Hércules, Industrialización, Roncopollo y Fray Junípero Serra— durante los horarios pico, señaló Ángeles.

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