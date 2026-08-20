Querétaro, 20 de agosto de 2026.- Los 170 auxiliares viales que operan el dispositivo de movilidad en el Boulevard Bernardo Quintana serán dados de baja una vez que concluyan las obras, previsto para el lunes 24 de agosto, informó Pedro Ángeles, secretario de Movilidad Municipal.
De acuerdo con el funcionario, el personal fue contratado de manera temporal con una vigencia vinculada específicamente a la duración de la intervención vial. El operativo cubre la vialidad en tres turnos durante todo el día y no forma parte de la plantilla regular de la Secretaría de Movilidad.
A partir del 24 de agosto, la secretaría continuará el monitoreo del comportamiento vehicular en las intersecciones que actualmente atienden los auxiliares —calzada de Los Arcos con Bernardo Quintana, avenida Universidad con Bernardo Quintana, Loma de la Cañada, la entrada a Hércules, Industrialización, Roncopollo y Fray Junípero Serra— durante los horarios pico, señaló Ángeles.