Bernardo Quintana suma 83 mil 700 autos diarios con 7 carriles

La hora pico va de las 6 a las 8 de la mañana con 11 mil 600 vehículos; los 10 carriles completos quedan habilitados el lunes 24 de agosto.

Tránsito vehicular circula entre barreras del dispositivo temporal de siete carriles en Boulevard Bernardo Quintana, Querétaro.

El Boulevard Bernardo Quintana registra un promedio de 83 mil 700 vehículos diarios con la operación temporal de siete carriles. El dispositivo será retirado antes de la apertura de los 10 carriles prevista para el 24 de agosto.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de agosto de 2026.- El Boulevard Bernardo Quintana registra un flujo promedio de 83 mil 700 vehículos diarios desde que entró en operación el dispositivo de siete carriles, lo que representa un incremento del 30 por ciento respecto al aforo previo al cambio, informó Pedro Ángeles, secretario de Movilidad Municipal de Querétaro.

De acuerdo con el funcionario, en el sentido norte-sur —de Plaza del Parque hacia Los Arcos— circulan cerca de 46 mil 400 vehículos; en sentido sur-norte —de Los Arcos a Plaza del Parque— transitan 37 mil 300. Además, alrededor de 15 mil vehículos descienden diariamente desde el municipio de El Marqués hacia el bulevar.

La hora de mayor carga en ambos cuerpos de la vialidad se registra entre las 6 y las 8 de la mañana, con un flujo de 11 mil 600 vehículos. La velocidad máxima captada en el monitoreo es de 70 kilómetros por hora y la mínima de 25.

Ángeles indicó que la circulación se ha sostenido con mayor fluidez gracias a la operación del semáforo en destello en los carriles laterales del Anillo Vial Fray Junípero Serra, a la altura de Paseo de la Constitución, y al carril exclusivo habilitado para quienes descienden desde los carriles centrales.

Desde el 13 de agosto el bulevar opera con siete carriles: tres en la dirección de Los Arcos a Plaza del Parque y cuatro en sentido contrario. De estos cuatro, uno es exclusivo para quienes bajan desde el Anillo Vial Fray Junípero Serra y dos funcionan en contraflujo para quienes provienen de los carriles centrales desde Plaza Boulevares.

El monitoreo se realiza con 20 cámaras, drones, software especializado, personal técnico y pantallas informativas que permiten ajustar la operación en tiempo real.

La habilitación de los 10 carriles completos está confirmada para el lunes 24 de agosto, según el compromiso establecido por la Secretaría de la Defensa Nacional, que ejecuta la obra. Antes de esa fecha, la Secretaría de Movilidad desmontará el dispositivo temporal instalado en la vialidad. Los cierres nocturnos continuarán en los días previos para que la SEDENA avance en trabajos complementarios; los horarios y sentidos afectados se comunicarán conforme la dependencia los confirme.

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