Querétaro, 20 de agosto de 2026.- El Boulevard Bernardo Quintana registra un flujo promedio de 83 mil 700 vehículos diarios desde que entró en operación el dispositivo de siete carriles, lo que representa un incremento del 30 por ciento respecto al aforo previo al cambio, informó Pedro Ángeles, secretario de Movilidad Municipal de Querétaro.
De acuerdo con el funcionario, en el sentido norte-sur —de Plaza del Parque hacia Los Arcos— circulan cerca de 46 mil 400 vehículos; en sentido sur-norte —de Los Arcos a Plaza del Parque— transitan 37 mil 300. Además, alrededor de 15 mil vehículos descienden diariamente desde el municipio de El Marqués hacia el bulevar.
La hora de mayor carga en ambos cuerpos de la vialidad se registra entre las 6 y las 8 de la mañana, con un flujo de 11 mil 600 vehículos. La velocidad máxima captada en el monitoreo es de 70 kilómetros por hora y la mínima de 25.
Ángeles indicó que la circulación se ha sostenido con mayor fluidez gracias a la operación del semáforo en destello en los carriles laterales del Anillo Vial Fray Junípero Serra, a la altura de Paseo de la Constitución, y al carril exclusivo habilitado para quienes descienden desde los carriles centrales.
Desde el 13 de agosto el bulevar opera con siete carriles: tres en la dirección de Los Arcos a Plaza del Parque y cuatro en sentido contrario. De estos cuatro, uno es exclusivo para quienes bajan desde el Anillo Vial Fray Junípero Serra y dos funcionan en contraflujo para quienes provienen de los carriles centrales desde Plaza Boulevares.
El monitoreo se realiza con 20 cámaras, drones, software especializado, personal técnico y pantallas informativas que permiten ajustar la operación en tiempo real.
La habilitación de los 10 carriles completos está confirmada para el lunes 24 de agosto, según el compromiso establecido por la Secretaría de la Defensa Nacional, que ejecuta la obra. Antes de esa fecha, la Secretaría de Movilidad desmontará el dispositivo temporal instalado en la vialidad. Los cierres nocturnos continuarán en los días previos para que la SEDENA avance en trabajos complementarios; los horarios y sentidos afectados se comunicarán conforme la dependencia los confirme.