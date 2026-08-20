Qrobici abre estaciones en El Jacal y Jardines de la Hacienda

El sistema suma nuevas cicloestaciones a las 34 que ya operan; la meta es completar 50 en total con bicicletas mecánicas y eléctricas asistidas.

Bicicletas públicas Qrobici estacionadas durante la noche en una cicloestación de Querétaro.

Qrobici avanza en su tercera etapa con nuevas cicloestaciones en Jardines de la Hacienda y El Jacal. El sistema municipal tiene como meta completar 50 estaciones de bicicletas públicas en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de agosto de 2026.- El sistema de bicicletas públicas Qrobici avanza en su tercera etapa con la apertura de cicloestaciones en las colonias Jardines de la Hacienda y El Jacal, informó Pedro Ángeles, secretario de Movilidad Municipal de Querétaro.

De acuerdo con el funcionario, la instalación física y el brandeo de las nuevas estaciones están concluidos y solo resta la conexión tecnológica para dejarlas en operación plena. Las bicicletas mecánicas y eléctricas asistidas del sistema ya circulan en las zonas incorporadas.

Qrobici opera desde el 5 de mayo pasado luego de su relanzamiento como parte de la estrategia de micromovilidad del Municipio. Al cierre de julio, el sistema acumulaba 34 estaciones habilitadas y cerca de 350 bicicletas disponibles, con más de 6 mil viajes registrados desde su arranque. La meta es completar 50 cicloestaciones en total con la conclusión de la tercera etapa.

Ángeles indicó que el programa va en tiempo y forma. El número actualizado de estaciones y bicicletas en operación tras la incorporación de las nuevas colonias no fue proporcionado durante la conferencia del 20 de agosto; la dependencia lo compartirá por separado.

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