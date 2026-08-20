Querétaro, 20 de agosto de 2026.- El sistema de bicicletas públicas Qrobici avanza en su tercera etapa con la apertura de cicloestaciones en las colonias Jardines de la Hacienda y El Jacal, informó Pedro Ángeles, secretario de Movilidad Municipal de Querétaro.
De acuerdo con el funcionario, la instalación física y el brandeo de las nuevas estaciones están concluidos y solo resta la conexión tecnológica para dejarlas en operación plena. Las bicicletas mecánicas y eléctricas asistidas del sistema ya circulan en las zonas incorporadas.
Qrobici opera desde el 5 de mayo pasado luego de su relanzamiento como parte de la estrategia de micromovilidad del Municipio. Al cierre de julio, el sistema acumulaba 34 estaciones habilitadas y cerca de 350 bicicletas disponibles, con más de 6 mil viajes registrados desde su arranque. La meta es completar 50 cicloestaciones en total con la conclusión de la tercera etapa.
Ángeles indicó que el programa va en tiempo y forma. El número actualizado de estaciones y bicicletas en operación tras la incorporación de las nuevas colonias no fue proporcionado durante la conferencia del 20 de agosto; la dependencia lo compartirá por separado.