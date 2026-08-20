Bici recreativa en el Cerro de las Campanas reúne 300 personas

La Municipio facilita entre 20 y 30 bicicletas en préstamo por evento; la gestión para retomar Bernardo Quintana como circuito permanece en proceso con el gobierno estatal.

Bicicletas del sistema QroBici estacionadas en una estación de préstamo en Querétaro, como parte de las opciones de movilidad ciclista en la ciudad.

La rodada recreativa organizada por la Secretaría de Movilidad en el Cerro de las Campanas reúne alrededor de 300 participantes por evento. El Municipio presta entre 20 y 30 bicicletas durante cada jornada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La rodada de bicicleta recreativa que la Secretaría de Movilidad Municipal de Querétaro organiza en el Cerro de las Campanas atrae alrededor de 300 personas por evento, informó Pedro Ángeles, titular de la dependencia.

De acuerdo con el secretario, el Municipio lleva entre 20 y 30 bicicletas para préstamo en cada rodada. Para solicitarlas, los participantes solo necesitan dejar su credencial INE como garantía; al terminar el circuito, la recuperan.

La gestión para retomar el Boulevard Bernardo Quintana como circuito de bici recreativa —suspendida por las obras de ampliación— permanece en proceso con el gobierno estatal, indicó Ángeles. El tema "sigue en la mesa", dijo el funcionario, aunque aclaró que por ahora la actividad se concentra en el Cerro de las Campanas. La secretaría también revisa si alguna otra vialidad podría incorporarse al programa.

El secretario señaló que la coordinación con los colectivos que impulsan la vía ciclista es constante; hace aproximadamente una semana y media se celebró una reunión con esos grupos para dar seguimiento al proyecto.

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