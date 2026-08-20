Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La rodada de bicicleta recreativa que la Secretaría de Movilidad Municipal de Querétaro organiza en el Cerro de las Campanas atrae alrededor de 300 personas por evento, informó Pedro Ángeles, titular de la dependencia.
De acuerdo con el secretario, el Municipio lleva entre 20 y 30 bicicletas para préstamo en cada rodada. Para solicitarlas, los participantes solo necesitan dejar su credencial INE como garantía; al terminar el circuito, la recuperan.
La gestión para retomar el Boulevard Bernardo Quintana como circuito de bici recreativa —suspendida por las obras de ampliación— permanece en proceso con el gobierno estatal, indicó Ángeles. El tema "sigue en la mesa", dijo el funcionario, aunque aclaró que por ahora la actividad se concentra en el Cerro de las Campanas. La secretaría también revisa si alguna otra vialidad podría incorporarse al programa.
El secretario señaló que la coordinación con los colectivos que impulsan la vía ciclista es constante; hace aproximadamente una semana y media se celebró una reunión con esos grupos para dar seguimiento al proyecto.